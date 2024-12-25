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Sabiha Gökçen Havalimanı 2024'te 41 Milyon Yolcuya Ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılında 41 milyon 270 bin yolcuya hizmet verirken, uçak trafiğinde %6 artış kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:23
Sabiha Gökçen Havalimanı 2024'te 41 Milyon Yolcuya Ulaştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Rekor Yolcu Sayısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2024 yılı verilerini açıkladı. Havalimanı, bu yıl 41 milyon 270 bin yolcuya hizmet verirken, uçak trafiğinde %6 oranında bir artış kaydedildi.

Artan Uçak ve Yolcu Trafiği

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistinin bir yıldır faaliyette olduğunu belirterek, “2024 yılında, 241 bin 536 uçak trafiği gerçekleşti.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yolcu trafiğindeki %12’lik artışın önemli olduğunu vurguladı.

İkinci Pist ile Kapasite Artışı

İkinci pistin açılması ile birlikte İstanbul'un uluslararası havacılık merkezi haline geldiğini belirten Uraloğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 bin 540 metre uzunluğunda bir ikinci pist hizmete alarak, ülkemizin ekonomi ve turizmine önemli katkılar sağladık.” dedi.

Gelişen Altyapı ve Hava Trafik Kapasitesi

Uraloğlu, pistin yanı sıra taksi yolları, geniş kapasiteli uçak ve kargo apronları, trafik kontrol kulesi ve son teknoloji üst yapı tesisleri ile hizmet kalitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

Yük Trafigindeki Artış

2024 yılında iç hatlarda %6 artışla 128 bin 543 ton yük taşındığını, dış hatlarda ise %15 artışla 292 bin 381 ton yük taşındığını belirtti. Toplamda geçen yıla göre %12 artışla 420 bin 924 ton yük taşındı.

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