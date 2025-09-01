DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Uçuş Rekoru: 855 Sefer

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün 855 uçuşla günlük rekor kırıldı; HEAŞ çalışanları ve paydaşları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 12:05
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Günlük Uçuş Rekoru: 855 Sefer

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük uçuş rekoru: 855 sefer

HEAŞ açıkladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün günlük uçuş sayısında yeni bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 855 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sayının havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş sayısı olarak kayıtlara geçtiği ve HEAŞ'ın başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Havalimanında bir önceki günlük uçuş rekorunun kırıldığı 4 Ağustos'ta 840 uçuş gerçekleşmişti.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MARS - CJ ENM Rekabet Soruşturması Taahhütle Sonlandırıldı
2
Teksas-Türkiye İş Forumu: Enerji Alanında Stratejik İşbirliği Vurgusu
3
Çin Sanayi Sektöründe 2024'te Karlar Yüzde 3,3 Düştü
4
2024'te Bursa, Otomobil Üretiminde Zirvede: 434 Bin Araç Üretildi
5
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Artış Gösterdi
6
Mobilya Sektöründe İhracat Hedefi 9 Milyar Dolar
7
ÇOMÜ'de Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu: Ezine peyniri hedefte

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu