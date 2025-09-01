Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük uçuş rekoru: 855 sefer

HEAŞ açıkladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün günlük uçuş sayısında yeni bir rekora imza attı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, dün havalimanında toplam 855 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sayının havalimanı tarihindeki en yüksek günlük uçuş sayısı olarak kayıtlara geçtiği ve HEAŞ'ın başarıda emeği geçen tüm çalışanları ve paydaşları tebrik ettiği kaydedildi.

Havalimanında bir önceki günlük uçuş rekorunun kırıldığı 4 Ağustos'ta 840 uçuş gerçekleşmişti.