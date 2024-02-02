Sabunu bitenlere müjde! O market yüzde 30 indirim kampanyasına imza attı

Migros marketler, her gün yeni bir indirim kampanyasına imza atarak vatandaşların temel gıda ve temel hijyen ürünlerinde beklediği indirimleri karşılıyor. Bu seferde sabunlar da %30 indirim kampanyasına imza atarak sıvı ve katı sabun da indirim bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek. 1 Şubat 2024 tarihinde başlatılmış olan kampanya 4 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kampanya doğrultusunda sıvı sabun ve katı sabun da bir çok farklı markada indirimler sizleri bekliyor. İşte Migros marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyası…

DURU, DALAN, DOVE HANGİ SABUNA EL ATSANIZ %30 İNDİRİMDE SATIŞTA

Sıvı ve katı sabunlarda indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Migros marketlerden verildi! Migros marketler 1 Şubat tarihinde başlatmış olduğu sabunlarda %30 indirim kampanyasıyla bir çok farklı marka sabunu indirimli şekilde satışa çıkarttı. 4 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda resmen yok yok! Sizlerde birbirinden farklı markalarda %30 indirimli sabun almanın keyfine varabilirsiniz. İşte %30 indirimli satışa çıkarılan sabunlar…

Duru Güzellik Sabunu Saf&doğal Lavanta 4X70 G



Duru Sıvı Sabun Mandalina Greyfurt 500Ml



Kırlangıç Zeytinyağlı Sabun 125 G



Dalan Multicare Papaya 3X90 G



Balmy Kabak Lifli Sabun Amber Wood&White Musk 125 G



Duru Fresh Duş Sabunu Okyanus Esintisi 4X150 G



Fax Sıvı Sabun Zeytinyağlı 500 Ml



Protex Nemlendirici Sıvı Sabun 700 Ml



Dalan Dolive Zeytinyağlı Besleyici Sıvı Sabun 400 Ml



Duru Geleneksel Pirina Kalıp Sabunu 800 G



Hacı Şakir Klasik Okyanus Serinliği Güzellik Sabunu 4X70 G



Hacı Şakir Sıvı Sabun Hindistan Cevizi 300 Ml



Duru Güzellik Sabunu Fresh Çiçek Tazeliği 400 G



Duru Güzellik Sabunu Saf&doğal Gül 4X70 G



Just Green Organic Hindistan Cevizli Sıvı Sabun 400 Ml



Dove Beauty Cream Bar Katı Güzellik Sabunu Original 90 g



Hacı Şakir Gül Beyaz Kalıp Sabun 4X150 G



Palmolive Mutfak için Koku Giderici Sıvı El Sabunu 300 Ml



Sleepy Ss Premium Brown Care 1.5 L



Palmolive Aroma Sensations So Relaxed Sıvı El Sabunu 700 Ml







MİGROS MARKETLER %30 İNDİRİMLİ SABUNLAR