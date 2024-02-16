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Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Uygun fiyata arsa sahibi olup yatırım yapmak isteyen vatandaşlara müjde yine Milli Emlak tarafından duyuruldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı olan Milli Emlak 187,29 metrekarelik arsayı 15.000 TL’den satışa çıkartacak. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:24
Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Milli Emlak tarafından arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber duyuruldu. 15.000 TL’ye 187,29 metrekarelik arsa satışa çıkartılacak. Ankara'da satılacak olan bu arsanın ihale usulü satışı için son 6 gün kaldı. 6 gün sonra tahmin edilen ihale bedeli olan 15.000 TL üzerinden ihale başlatılacak. İşte Milli Emlak tarafından satışa çıkartılan uygun fiyatta arsanın detayları…

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

4.500 TL TEMİNAT BEDELİ ÖDENECEK

Ankara’nın Güdül ilçesindeki 15.000 TL değerinde arsa satışı için teminat bedeli ise 4.500 TL olarak belirlendi. 187,29 metrekarelik arsa için belirtilen teminat bedelini ödeyen vatandaşlar, sıkıntısız bir şekilde ihaleye katılım sağlayabilecek. Teminat bedelinin eksik ödeyen ya da ödemeyen vatandaşlar ise ihaleye dahil olamayacak. 22 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşecek olan ihale için ihale saati 15:00 olarak belirtildi. Ankara'nın Güdül ilçesindeki arsa 6 gün sonra sizlerin olabilir!

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