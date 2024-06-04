Sadece 150 bin TL'ye 2+1 müstakil ev sahibi olmak hayal değil! Destek devletten gelecek

Yüksek enflasyon, ülke genelinde artan daire fiyatları ve maddi sıkıntılar nedeniyle yeni nesil için ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Ancak devlet ev sahibi olmak isteyenlere destek ödemelerine hızla devam ediyor. Detaylar haberimizde...







HAYALLERİNİZDEKİ EV ARTIK GERÇEK! DEVLET DESTEKLİ 2+1 MÜSTAKİL EV 150.000 TL’YE!

Devlet desteğiyle müstakil bir eve sahip olmak artık hayal değil. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerine 300 bin TL nakit dağıttı. Bu destekle 2+1 müstakil ev sadece 150.000 TL'ye satılıyor.

Üretilmiş bir ev inşa ederek uygun fiyatlı tek aileli bir eve sahip olabilirsiniz. Bunun için araziye ihtiyacınız var. Daha sonra prefabrik ev imalatı yapan firmalarla iletişime geçerek fiyat teklifi alabilirsiniz.

Örneğin 2+1 prefabrik evin promosyon fiyatı 449.900 TL olarak belirlendi. Ancak devlet desteği alanlar sadece 149.900 TL karşılığında bu eve sahip olabiliyor.

Devlet destekli müstakil konut fırsatlarından yararlanmak isteyenler, ev üretimi yapan firmalarla iletişime geçebilir.