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Sadece 20 bin TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak'tan zararına arsa satışı

Yatırımcıların radarına giren Milli Emlak'ın arsa satışları, özellikle Tokat merkezdeki cazip fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Yeni yayımlanan ilanlara göre, bölgede avantajlı koşullarda arsa sahibi olma imkanı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 20:49
Sadece 20 bin TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak'tan zararına arsa satışı

Yatırımcıların gözdesi haline gelen Milli Emlak arsaları, yeni yayınlanan ilanlarla birlikte Tokat merkezde avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu fırsatlar, bölgedeki arsa piyasasını hareketlendirmeye ve yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tokat Merkezde Uygun Fiyatlı Arsa Yatırım Fırsatı

Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların rotasını gayrimenkule çevirdi. Konut piyasasındaki durgunlukla birlikte, arsa yatırımları cazip hale geldi. Milli Emlak'ın sunduğu fırsatlar, uygun fiyatlı arsa arayışında olan yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Yeni yayımlanan ilanla, Tokat merkezindeki bir arsa, 20.500 TL tahmini ihale bedeli ile satışa sunuluyor. İhaleye girmek isteyenler için 6.150 TL teminat bedeli belirlendi. 201,49 m² büyüklüğündeki bu arsa için ihale, 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. İşte bu fırsatın tüm ayrıntıları.

arsa satışı

Tokat'ta Arsa Satın Almanın Zamanı Geldi

Milli Emlak, Tokat merkezdeki arsaları uygun fiyatlarla satışa çıkararak yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte satışa sunulan arsanın özellikleri:

  •   Tahmini İhale Bedeli: 20.500,00 TL
  •   Gerekli Teminat: 6.150,00 TL
  •   Arsa Büyüklüğü: 201,49 m²
  •   İhale Tarihi ve Saati: 26 Haziran 2024, 10:40
  •   İhale Yapılacak Yer: Tokat

Arsa satın almak için gerekli olan dilekçenizde, ilgili il ve ilçe bilgileri ile mahalle/köy, ada ve parsel numarasını belirtmeniz gerekmektedir. Başvurularınız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya ilçelerdeki Kaymakamlıklar aracılığıyla yapılabilmektedir. Satışa katılmak için teminat bedelini yatıran birçok kişi gibi siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. İlanın detaylarına Milli Emlak'ın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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