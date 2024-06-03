Sadece 2000 TL'ye TOKİ'den ev almak mümkün! Kaçırılmaz kampanya başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yeni bir proje için başvuruları almayı resmi olarak başlatıyor.

Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi’ndeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı projesi, 3 Haziran’da satışa sunulacak. Projeye son başvuru tarihi 7 Haziran olarak belirlendi ve başvuru ücreti 2 bin TL olarak duyuruldu.

TOKİ’nin Kırıkkale Yuva Mahallesi’ndeki yeni projesi, 2 oda 1 salon konut seçenekleri sunuyor. Başvurular, T. Halk Bankası A.Ş.'nin ilgili şubeleri ve e-Devlet platformu üzerinden kabul edilecek. E-Devlet üzerinden yapılan başvuruların son tarihi 06 Haziran 2024 olarak belirlendi.





Kırıkkale Merkez Yuva Mahallesi’ndeki projenin kura çekilişi, 13 Haziran 2024’te yapılacak.

Kırıkkale Yuva Mahallesi projesinde;

Ana hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri: 27 Haziran 2024 - 28 Haziran 2024 -Yedek hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri: 08 Temmuz 2024 olarak duyuruldu.

Kırıkkale Yuva Mahallesi projesindeki konutların fiyatları ve ödenecek taksit miktarları hakkında merak edilenler nelerdir? İşte bu soruların yanıtları…





KIRIKKALE YUVA MAHALLESİ’NDEKİ TOKİ PROJESİ: KONUT SAHİPLİĞİ FIRSATI

TOKİ’nin Kırıkkale Yuva Mahallesi’nde hayata geçirdiği projede 20 adet konut bulunuyor ve bu konutlara sahip olmak için yalnızca %25 peşinat ödemeniz gerekiyor.

Bu projede konut fiyatları 1 milyon 114 bin 244 TL’den başlıyor ve 1 milyon 384 bin 174 TL’ye kadar çıkıyor.

120 aylık vade seçeneği sunulan bu projede, peşinat tutarları 278 bin 561 TL ile 346 bin 43 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Satışa sunulan bu projede, aylık taksitler en düşük 6 bin 964 TL’den başlıyor ve en yüksek 8 bin 651 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Projenin içerisinde yer alan 2 oda 1 salon konutların brüt alanları 75.45 metrekare, net kullanım alanları ise 59.88 metrekare olarak belirlenmiştir.