Safranbolu'da Coğrafi İşaretli Çavuş Üzümünde Hasat Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, coğrafi işaret tescilli çavuş üzümü hasat sezonuna girdi. İlçede bağcılık uzun yıllara dayanırken, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda üretildiği bildirildi.

Ürünün özellikleri ve çeşitleri

Safranbolu çavuş üzümü ince kabuklu, az çekirdekli ve kendine has aromasıyla öne çıkıyor. Çoban çavuşu, pembe çavuş ve misket çavuşu gibi çeşitleri bulunuyor ve sofralık tüketimde talep görüyor.

Yetkiliden rekolte açıklaması

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada hasadın başladığını belirterek ürünün ayırt edici özelliklerine vurgu yaptı. Önder'in sözleri şöyle: "Bu yıl çavuş üzümünde veriminin iyi olacağını düşünüyoruz. Rekoltenin dekar başına 1000 ila 1500 kilogram olacağını öngörüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon dilerim."

Üreticinin beklentisi ve fiyat

Konarı köyünden çiftçi Mehmet Siyami Yakupoğlu, yaklaşık 35 yıldır bağcılık yaptığını ve 15 dekar alanda 18 çeşit üzüm yetiştirdiğini söyledi. Yakupoğlu, kuraklığın suyu olan üreticiler için kimi zaman avantaj sağladığını belirterek: "Bu yıl rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olacak. Kuraklık, suyu olan üzüm yetiştiricileri için bazen iyi olabiliyor. Hastalık etmeni az oluyor. Daha az ilaç mücadelesi yapıyoruz. Üzümlerde de daha az ilaç kalıntısı olur." dedi.

Yakupoğlu, çavuş üzümünü şu sözlerle anlattı: "Çavuş üzümü ince kabukludur, ağızda hemen erir, şeker gibi. Sofralık tüketimde bir numara diyebiliriz. Dünyanın en narin çeşitlerinden biri olarak geçiyor. Ağızda iyi tat bırakır. Bu yıl beklentimiz 1 dekardan 1500 kilogram rekolte elde etmek. Çavuş üzümünün satış fiyatı perakende olarak 150 lira."