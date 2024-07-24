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2024 Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Raporu Yayımlandı

Konut fiyatları 2023'te düşüşe geçti, 2024'te ise duraklama yaşandı. Kiralık konut piyasasında ise mevsimsel dalgalanmalar etkili.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:29
2024 Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Raporu Yayımlandı

Sahibinden'in Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Raporu

2020 Mayıs'tan bu yana sürekli artan reel konut fiyat endeksi, 2023 Temmuz'dan itibaren düşüş göstermeye başlamış ve 2024 Haziran'da bu durum duraklamıştır. sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı "Sahibinden Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Reel Fiyatlarda Düşüş

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Haziran 2024 itibarıyla Türkiye genelinde reel satış fiyatlarında geçen yılın aynı ayına göre bir düşüş görülmüştür. Ülke genelindeki reel satış fiyatlarındaki yıllık düşüş oranı %22,4, İstanbul'da %23,8, İzmir'de %21,1 ve Ankara'da %20,1 olarak belirlenmiştir.

Kira Fiyatlarında Değişim

Reel fiyatlarla kira ortalamaları incelendiğinde, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da %12,6, İzmir'de %5,5 daha düşük, Ankara'da ise %0,5 daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 2020 Mayıs'tan itibaren artış gösteren reel konut fiyat endeksi, 2023 Temmuz ayında düşmeye başladıktan sonra 2024 Haziran'da duraklama aşamasına geldi. Haziran ayında reel konut fiyat endeksi, Mayıs ayına göre %0,02 puanlık bir azalışla 166,1 seviyesine geriledi.

Talep ve Kira Eğilimleri

Son aylarda cari konut fiyatlarının enflasyonun altında kalması, reel fiyatların düşmesine sebep olmuştur. 12 ay boyunca düşüşünü sürdüren konut reel satış fiyat endeksi, Haziran ayında durağan bir seyir izlemiştir. İlk çeyrekte ciddi şekilde etkilenen konut talebi ise 2023 Temmuz'daki artış sonrasında tekrar kasım ayına kadar düşüş göstermiştir. Aralık ayından itibaren tekrar artış eğiliminde olan konut talebi, Mayıs ayında %10,9'luk bir artışla 117,1’e ulaşmıştır.

Kira Piyasasındaki Negatif Değişim

2024 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık değişim oranı %13,7 düşüş gösterirken; Mayıs 2024'te %49,8 olan yıllık değişim Haziran 2024'te %48'e gerilemiştir. Kiralık konut talebinin mevsimsel etkilere açık olduğu belirtilmiş, 2023 yılının Nisan-Eylül döneminde artan talep izleyen aylarda azalmış; kış aylarında ise durağan bir seyir izlemiştir. özellikle Ağustos-Kasım döneminde kiralık konut talep göstergeleri düşüş kaydederken, Aralık ayından sonra hafif bir artış eğilimi gözlemlenmiştir.

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