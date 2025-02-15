Sakarya'nın OSB'leri Sanayiye Güç Katıyor

Sakarya'daki 6 Organize Sanayi Bölgesi, 300 firmaya ev sahipliği yaparak yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:26
Sakarya'nın OSB'leri Sanayiye Güç Katıyor

Sakarya'da OSB'ler Sanayinin Gücünü Artırıyor

Türk sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan Sakarya, 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile adından söz ettiriyor. Bu sanayi alanları, güçlü altyapıları ve modern üretim tesisleri sayesinde, sanayinin gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl, 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolar değerinde ihracat yapan Sakarya, toplamda 1255 hektar alana kurulu 6 OSB'ye ev sahipliği yapıyor. Sakarya 1. OSB, Sakarya 2. OSB, Sakarya 3. OSB, Ferizli OSB, Karasu OSB ve Kaynarca Mobilya İhtisas OSB'de üretim hızla devam ederken, Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas OSB'de ise firmaların inşaat faaliyetleri sürüyor.

İstihdam ve Üretim

Toplamda 300 firmaya ev sahipliği yapan bu bölgeler, yaklaşık 35 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kent tarafından üretilen ürünlerin dünya genelinde 160 ülkeye satıldığını belirterek, OSB'lerin üretim açısından önemine vurgu yaptı.

Altuğ, "Şu anda neredeyse bütün organize sanayi bölgelerimiz yüzde 100 dolulukla üretime devam ediyor. Bu bölgelerde yerli ve yabancı yüzlerce yatırımcı bulunuyor." şeklinde konuştu.

Planlar ve Gelecek Vizyonu

Akgün Altuğ, Sakarya'nın jeopolitik olarak avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, çarpık sanayileşmeyi önlemenin ve tarım alanlarını korumanın OSB'lerle mümkün olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, tarımsal alanların korunmasını hedeflediklerini de ifade etti; OSB'lerin üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf tarım alanlarına kurulması planları olduğunu dile getirdi.

Enerji, gıda, yapı ihtisası, lojistik ve teknoloji alanlarında yeni OSB'lerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Altuğ, mevcut organize sanayi bölgelerini "yeşil organize sanayi bölgesi" haline getirmeyi hedeflediklerini aktif projelerle desteklediklerini açıkladı.

Model Fabrika Projesi

Altuğ, "Model Fabrika" projesinin de devam etmekte olduğunu ve bu projenin KOBİ'ler ve imalatçı firmalar için önemli bir yapı oluşturacağını kaydetti. Ayrıca, Bakanlık yetkilileriyle bu konuda önemli adımlar atıldığını belirterek, Sakarya'ya bir 'Model Fabrika' kazandırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle...

Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle...

Sakarya'da kurulu 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), güçlü altyapısı ve modern üretim tesisleriyle sanayinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

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