Sakarya'nın Yılın İlk Sekiz Ayındaki İhracat Başarısı

Sakarya'nın İhracat Rakamları 2023'te Yükselişte

Sakarya, 2023 yılının ilk sekiz ayında 4 milyar 18 milyon 739 bin dolar ihracat gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Otomotiv Sektörü Lider

Ocak-ağustos döneminde en fazla dış satım yapılan sektör, 3 milyar 530 milyon 162 bin dolar ile otomotiv oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bu sektörde %9'luk bir artış gözlemlendi.

Diğer Sektörlerdeki Performans

Sakarya, toplamda 146 ülke ve 12 serbest bölgeye ihracat yaparak 2023 boyunca %2,7 oranında ülke ihracatına katkıda bulundu. İkinci en büyük ihracat sektörü ise 95 milyon 383 bin dolar ile demir ve demir dışı metaller olurken, bu sektörü 67 milyon 33 bin dolar ile çelik izledi. Çelik sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre %68,7 oranıyla en fazla büyüyen sektör oldu.

En Çok İhraç Edilen Ülkeler

2023 yılının sekiz ayında, Sakarya'dan en çok ihracat yapılan ülke 595 milyon 16 bin dolar ile Fransa oldu. Fransa’yı sırasıyla Birleşik Krallık (510 milyon 325 bin dolar), Polonya (484 milyon 253 bin dolar), İspanya (403 milyon 831 bin dolar) ve Almanya (329 milyon 276 bin dolar) takip etti.