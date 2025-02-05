Sakarya, Ocak Ayında 441 Milyon Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Sakarya'nın Ocak Ayı İhracatı

Sakarya, bu yılın ilk ayında 441 milyon 688 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan verilere göre kentin dış satımında en fazla paya sahip sektör otomotiv oldu.

Otomotiv ve Diğer Sektörler

Otomotiv sektörü, Sakarya'nın toplam ihracatında yüzde 87,2 oranla vurgun yaptı. Ocak ayında kentten yapılan otomotiv ihracatı, 385 milyon 410 bin dolar olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler, çelik, makine ve aksamları ile iklimlendirme sanayisi gibi sektörler de dış satıma katkı sağladı.

Ülke İhracatı ve Sıralama

Sakarya, ülke genelinde yüzde 2 katkı ile 7'inci sırada yer alırken, 105 ülke ve 7 serbest bölgeye ürün göndermiştir. Ocakta en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Polonya ve İtalya öne çıktı.

İhracatta Artış Gösterdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek, 25 ana sektörden 15'inde ihracatın arttığını bildirdi. Özellikle otomotiv endüstrisindeki gelişmelerin belirleyici olduğunu vurguladı.

Romanya'ya İhracat Artışı

Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 237 oranında bir artış gözlemlendi. Bu artışta, Karasu Limanı'ndan Romanya'nın Köstence kentine yapılan karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisinin büyük olduğu ifade edildi. Altuğ, limanın stratejik öneminin artacağına inandığını belirtti.