Sakaryalı ve Afrikalı İş İnsanları İkili Ticaret Görüşmesi Yaptı

Sakaryalı iş insanları, Afrika'dan gelen heyetle ikili ticaret görüşmeleri gerçekleştirdi; karşılıklı işbirliği ve ticaret fırsatları ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:59
Sakaryalı iş insanları, Afrika'dan gelen heyet ile bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantıda karşılıklı ticaret fırsatları ve işbirliği olanakları ele alındı.

Görüşmelerin İçeriği

Görüşmelerde sektörler arası işbirliği, yatırım olanakları ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları öne çıktı. Heyet üyeleri, potansiyel ortaklık ve iş birlikleri için temaslarda bulundu.

Beklentiler ve Sonraki Adımlar

Taraflar, görüşmelerin ardından somut adımlar atılmasını hedefleyerek yeni temasların ve detaylı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Süreç, iki yönlü ticaret hacminin artırılmasına yönelik adımları kapsıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansını

Sakaryalı iş insanları, Afrika'dan gelen heyetle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesince gerçekleştirilen "Sakarya-Afrika İkili İş Görüşmeleri" programında, Gine, Burkina Faso, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Nijer, Komorlar ve Moritanya'dan gelen 60 kişilik heyet, kentte otomotivden makineye, gıdadan mobilyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanlarıyla işbirlikleri kurmak için görüştü.

