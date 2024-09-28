Salça Üretimi Yapan İşletmenin Faaliyetleri Askıya Alındı

Salça Üretimi Yapan İşletmenin Faaliyetleri Durdu

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, asgari hijyen koşullarını sağlamadığı belirlenen bir gıda işletmesinin faaliyetlerini askıya aldı. Bu karar, bakanlığın sosyal medya hesaplarında yayımlanan bir videonun ardından alındı.

Denetimler Sürüyor

Yapılan paylaşımlarda görülen uygunsuz koşullar üzerine, bakanlık kontrol görevlileri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan denetimlerde, işletmenin gerekli hijyen standartlarına uymadığı tespit edildi ve bu nedenle faaliyetleri durduruldu. Tüketici Güvenliği Önemli

Açıklamada, bakanlık tarafından tüketicilerin güvenilir gıda ürünlerine ulaşabilmeleri için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.