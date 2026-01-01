Manisa 32 Coğrafi İşaretle Türkiye'de 16'ncı Sırayı Paylaşıyor

Ürünlere katma değer kazandıran coğrafi işaretlerle 1996 yılında Kula El Halısı ile tanışan Manisa, bugün 32 coğrafi işaretli ürünü ile Türkiye'nin en çok tescile sahip illeri arasında yer alıyor. Manisa, en fazla coğrafi işarete sahip iller sıralamasında 32 ürünle Kayseri ile birlikte 16'ncılığı paylaşıyor.

İlk tescil: Kula El Halısı (1996). Son tescil: Gökeyüp Çömleği (2025). Manisa'daki 32 tescilli üründen 22'si mahreç adı, 10'u menşe adı olarak tescillenmiştir.

Tescilli Ürünler ve Tescil Yılları

Manisa’daki coğrafi işaretli ürünler ve tescil yılları şöyle: Kula El Halısı 1996, Yuntdağı El Halısı 1997, Gördes El Halısı 1997, Salihli Odun Köfte 2008, Salihli Kirazı 2008, Kırkağaç Kavunu 2009, Akhisar Uslu Zeytini 2012, Akhisar Domat Zeytini 2012, Manisa Taban Simidi 2018, Manisa Mesir Macunu 2018, Akhisar Köfte 2018, Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü 2019, Kula Leblebisi 2019, Demirci Hünnabı 2020, Saruhanlı Çekirdeksiz Beyaz Üzüm 2021, Köprübaşı Çileği 2021, Alaşehir Asma Yaprağı 2021, Alaşehir Kapaması/Alaşehir Kapatması 2022, Alaşehir Ekmeği 2022, Akhisar Uslu Zeytinyağı 2022, Akhisar Domat Zeytinyağı 2022, Soma Zeytinyağı 2023, Soma Helvası 2023, Manisa Asma Yaprağı 2023, Kırkağaç Topalak Yemeği 2023, Emcelli Biberi 2023, Alaşehir Tahinli Pidesi 2023, Kırkağaç Pideli Paça/Kırkağaç Çakal Pideli Paça 2024, Demirci Kirazı 2024, Demirci Figani Efendi Eriği 2024, Büyükbelen Tekir Zeytini 2024 ve Gökeyüp Çömleği 2025.

İlçe Dağılımı

Manisa’nın ilçelere göre coğrafi işaretli ürün dağılımında Akhisar ve Manisa merkez 5’er ürünle ilk sırada yer alıyor. Alaşehir 4 ürünle ikinci, Kırkağaç, Salihli, Demirci 3’er ürünle takip ediyor. Kula, Soma, Saruhanlı 2’şer ürün; Gördes, Sarıgöl, Köprübaşı ise birer ürünle listede yer alıyor. 17 ilçeye sahip Manisa’da 13 ilçenin coğrafi işaretli ürünü bulunurken Turgutlu, Ahmetli, Gölmarmara ve Selendi ilçelerinin tescilli ürünü yok.

Haber metninde belirtildiği üzere, Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği ve Yediveren inciri ile, Gölmarmara kavun ve karpuzlarıyla, Selendi tütün üretimiyle, Ahmetli ise yaygın üzüm bağlarıyla biliniyor.

Avrupa Birliği Tescili ve Beklenen Başvuru

Manisa’nın tescilli ürünleri arasında Kırkağaç Kavunu ile Manisa Mesir Macunu, Avrupa Birliği coğrafi işareti almış iki ürün olarak öne çıkıyor. Manisa’nın AB tescili alacak üçüncü ürünü ise askı süreci devam eden Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümü olacak. Yaklaşık 3 ay sürecek askı döneminin ardından Manisa Çekirdeksiz Sultani Üzümünün de Avrupa’da tescillenmesi bekleniyor.

KIRKAĞAÇ PİDELİ PAÇA/KIRKAĞAÇ ÇAKAL PİDELİ PAÇA 2024 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI