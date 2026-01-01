DOLAR
Erzurum Şenkaya'da 128 Yetiştiriciye Süt Sağım Makinesi Desteği

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şenkaya'da 128 yetiştiriciyi süt sağım makinesi ile buluşturdu; hedef verim, hijyen ve süt kalitesini artırmak.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:05
Hayvancılıkta verim ve hijyen öncelik

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şenkaya ilçesinde 128 yetiştirici, üretimde kalite ve hijyeni artırmak için süt sağım makinesi ile buluşturuldu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yetiştiricilerimizin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvancılığın temel çıktılarından biri olan sütün daha verimli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretime kazandırılması hedefi doğrultusunda, sütün kalitesinin artırılması ve ekonomik değerinin yükseltilmesi amacıyla Şenkaya ilçesinde faaliyet gösteren 128 yetiştiricimiz süt sağım makinesi ile buluşturulmuştur"

Sağlanan destekler, hem üretim verimliliğini hem de süt ürünlerinin pazar değerini yükseltmeyi hedefliyor. İl Müdürlüğü, benzer projelerle bölgedeki yetiştiricilerin rekabet gücünü artırmayı sürdürmeyi planlıyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

