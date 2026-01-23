Salihli’de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: Yatırımlar ve Koordinasyon Öne Çıktı

Salihli’de hizmetler masaya yatırıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısında, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin genel durumu ve geleceğe dönük planlar ele alındı. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Toplantı yeri ve katılımcılar

Salihli İlçe Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçe idare şube başkanları katıldı. Katılımcılar, ilçede sunulan hizmetlerin mevcut performansını değerlendirdi ve öncelikli alanlardaki ihtiyaçları tartıştı.

Gündem: yatırımlar, projeler ve koordinasyon

Gündemde devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler vardı. Toplantıda, Salihli’nin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve uygulamaya dönük adımlar ele alındı.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha vurgulandı. Kurum temsilcileri, iş birliğiyle vatandaşların beklenti ve taleplerine hızlı yanıt verme kararlılığını paylaştı.

Kaymakam Güldoğan’ın mesajı

Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanması amacıyla tüm kurumların iş birliği içinde çalışacağını belirtti. Güldoğan, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

