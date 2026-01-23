Salihli’de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: Yatırımlar ve Koordinasyon Öne Çıktı

Salihli’de yapılan İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı’nda kamu hizmetleri, devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile planlanan projeler değerlendirildi; koordinasyon vurgulandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:46
Salihli’de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: Yatırımlar ve Koordinasyon Öne Çıktı

Salihli’de hizmetler masaya yatırıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısında, ilçede yürütülen kamu hizmetlerinin genel durumu ve geleceğe dönük planlar ele alındı. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Toplantı yeri ve katılımcılar

Salihli İlçe Gençlik Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilçe idare şube başkanları katıldı. Katılımcılar, ilçede sunulan hizmetlerin mevcut performansını değerlendirdi ve öncelikli alanlardaki ihtiyaçları tartıştı.

Gündem: yatırımlar, projeler ve koordinasyon

Gündemde devam eden ve tamamlanan yatırımlar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler vardı. Toplantıda, Salihli’nin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve uygulamaya dönük adımlar ele alındı.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemi bir kez daha vurgulandı. Kurum temsilcileri, iş birliğiyle vatandaşların beklenti ve taleplerine hızlı yanıt verme kararlılığını paylaştı.

Kaymakam Güldoğan’ın mesajı

Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin en kısa sürede karşılanması amacıyla tüm kurumların iş birliği içinde çalışacağını belirtti. Güldoğan, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılmasına yönelik gerekli adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİ, DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİ, DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN YATIRIMLAR İLE PLANLANAN PROJELER, İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA ELE ALINDI.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN KAMU HİZMETLERİ, DEVAM EDEN VE TAMAMLANAN...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gülsoy: Kayseri pastırması ve sucuğuna göz dikenlere geçit yok
2
Çarşamba, Karadeniz’in Ticaret ve Tarım Merkezi
3
Balıkesir'de Zeytinlikte Koyun Otlatan Çobana İdari İşlem
4
Salihli’de İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı: Yatırımlar ve Koordinasyon Öne Çıktı
5
Muğla Büyükşehir 2026'de 3 Milyon Ata Tohumu Dağıtacak
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Memur maaşlarına ek zam yapılmalıdır
7
Adana'da 4 günde 128 bin balon balığı toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları