2025'te Samsun'da tüketici hakem heyetlerine en çok şikâyet ayakkabı sektöründen geldi; 15 bin 130 karar, toplam 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş değerinde uyuşmazlık kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:56
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:56
Samsun Ticaret İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların en fazla ayakkabı sektörüne yönelik olduğu bildirildi. Samsun genelinde hakem heyetleri, 15 bin 130 karara ulaşırken, başvuruların toplam parasal değeri 198 milyon 698 bin 8 lira 73 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Genel başvuru verileri

Açıklamaya göre, 2025 yılında Samsun genelinde tüketici hakem heyetlerine 15 bin 620 başvuru yapıldı. Bu mekanizma, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor ve yargının iş yükünü önemli ölçüde azaltıyor.

En çok şikâyet ayakkabı sektöründe

Hizmet ve ürün bazında yapılan değerlendirmede, başvuruların %16,772 bin 620 başvuru yapıldığı belirtildi. Diğer öne çıkan ürün ve hizmetler arasında şunlar yer aldı:

Kıyafet: %6,17 — 963 başvuru
Cep telefonu: %4,80 — 750 başvuru
Beyaz eşya: %4,42 — 690 başvuru
Mobilya: %3,59 — 560 başvuru
GSM aboneliği: %3,50 — 547 başvuru
Kredi kartı üyelik ücreti: %2,48 — 388 başvuru
İnternet aboneliği: %2,38 — 371 başvuru
Elektrik süpürgesi: %1,92 — 300 başvuru

Perakende ticaret zirvede

Sektörel dağılıma göre, başvuruların %59,03perakende ticaret sektörüne ait olup, bu alanda 9 bin 220 başvuru kaydedildi. Perakende ticareti, abonelik hizmetleri (%8,55 — 1 bin 336 başvuru) ve finansal hizmetler (%7,34 — 1 bin 147 başvuru) takip etti.

Yetkiliden çağrı

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketicilerin haklarını aramaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek, tüketici hakem heyetlerinin etkin ve güvenilir bir başvuru yolu olduğunu vurguladı.

Samsun 2025: En Çok Şikayet Ayakkabı Sektöründen
