Trabzon'da Turizm 2025: Kaçırılan Eserlerin İadesi ve Rekor Ziyaretçi

Trabzon'da 2025 turizm değerlendirme toplantısında kaçırılan eserlerin iadesi gündeme geldi; şehir 1 milyon 447 bin 573 ziyaretçiyle büyümesini sürdürdü.

Trabzon’da 2025 yılı turizm değerlendirme toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile turizm paydaşları katıldı.

Kaçırılan eserlerin iadesi talebi

Toplantıda söz alan Ahmet Metin Genç, Trabzon’un tarihi kimliğine vurgu yaparak, "Rusya’ya kaçırılan Trabzon’a ait bir tarih var. Trabzon, köklü geçmişe sahip tarihi bir şehir ancak elde kalan vesikalar maalesef bizde değil, Petersburg’da bulunuyor. Trabzon’a ait 497 adet el yazması eser mevcut. Bunun yanı sıra Trabzon’un tarihi gazete ve kitapları, Çarşı Camisi ile Ahi Evran Camii’ne ait kıymetli eşyalar, el yazması Kur’an-ı Kerim’ler ve işgal sonrası döneme ait yaklaşık 150 bin eser maalesef kaçırılmıştır. Bu konuda Sayın Bakanım, sizin öncülüğünüzde ve belki Cumhurbaşkanımıza da arz edilerek yapılacak çalışmaların, Trabzon’un tarihinin gün yüzüne çıkarılması ve turizme katkı sağlaması açısından, özellikle Türk Dünyası Kültür Başkenti hedefimiz doğrultusunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Turizm söz konusu olduğunda bu işin başta belirli parametreleri vardır. Öncelikle turizm açısından ulaşım alternatiflerini ele almak gerekiyor. Çünkü bir turist şehre geldiğinde her noktaya kolaylıkla ulaşabilmelidir" dedi.

2025 turizm verileri

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan tarafından paylaşılan verilere göre, 2025 yılında ilimizi 1 milyon 447 bin 573 turist ziyaret etti; bunun 808 bini yabancı, 639 bini yerli turistlerden oluştu. Toplam tesis sayısı 383, oda sayısı 17 bin 237 ve yatak kapasitesi 35 bin 984 olarak kaydedildi.

Sümela Manastırı 2025’te 514 bin 596 ziyaretçi ağırladı. Ulaşımda da hareketlilik sürerken, Trabzon Havalimanı’nda 58 ülkeden 3 bin 699 dış hat uçuşu gerçekleşti ve 445 binin üzerinde misafir ilimize geldi. Kruvaziyer turizminde ise 21 gemiyle yaklaşık 21 bin yolcu şehri ziyaret etti.

Erdoğan, "2025 yılı Trabzon turizmi açısından büyümenin net olarak görüldüğü bir yıl olmuştur" diyerek, bu ivmenin önümüzdeki dönemde daha da artırılacağını belirtti. Ayrıca son 4 yılda Trabzon’da toplam 5 milyon 69 bin 230 turistin konakladığı ve bu rakamların 2 milyon 693 bin kadarını yabancı turistlerin oluşturduğu aktarıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları