Samsun'da balık fiyatları: Hamsi 100 TL, Levrek 600 TL

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde hamsi 100 TL, levrek 600 TL. Balıkçılar taze ürün vurgusu yapıyor; hava düzelince fiyatların düşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 14:01
Samsun'da balık fiyatları: Hamsi 100 TL, Levrek 600 TL

Samsun'da balık fiyatları sezon ortasında yükseldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde son durum

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ndeki tezgâhlar çeşit açısından zengin görünse de fiyatlar sezon ortasında beklentilerin üzerinde seyrediyor. Vatandaşların bütçesini zorlayan fiyatlar, halkın ilgisini çeken çeşitliliğe rağmen dikkat çekiyor.

Tezgâhlarda en uygun balık kilogramı 100 TL'den satılan hamsi olurken, diğer türlerdeki rakamlar şöyle: levrek 600 TL, mezgit 500 TL, barbun 500 TL, sargan 400 TL, çupra 500 TL ve somon 300 TL. Bu fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayan seviyelerde görülüyor.

Balıkçılar, fiyatların yüksek görünmesine rağmen ürünlerin taze olduğunu vurguluyor. Esnaf, havaların düzelmesiyle balığın daha bol çıkmasını ve bununla birlikte fiyatların düşmesini beklediklerini belirtiyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi, satışlarda öne çıkan tür olarak dikkat çekiyor; esnaf şu sıralar en çok hamsi sattıklarını ifade ediyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIK HALİNDE FİYATLAR ADETA EL YAKIYOR. HALDEKİ BALIK TEZGÂHLARINDA...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIK HALİNDE FİYATLAR ADETA EL YAKIYOR. HALDEKİ BALIK TEZGÂHLARINDA ÇEŞİT BOL OLSA DA SADECE HAMSİ UYGUN FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIK HALİNDE FİYATLAR ADETA EL YAKIYOR. HALDEKİ BALIK TEZGÂHLARINDA...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da balık fiyatları: Hamsi 100 TL, Levrek 600 TL
2
Çalışanların %66'sı: Performans Değerlendirme Zam ve Terfi İçin
3
BonusFlaş ile Giriş Yap: 5 Uygulaması İlk Entegrasyonu Gerçekleştirdi
4
Çivril Belediyesi'nden Şapla Mücadelede Dezenfektan Desteği
5
3 devlet bankasından yüz güldüren promosyon! Promosyon alana da almayana da ödenecek!
6
Fırat EDAŞ'tan Kış Hazırlığı: Doğu Anadolu'da 7/24 Kesintisiz Enerji
7
Samsun'da Prefabrik Betonarme Su Deposu Üretimi: Yıllık 120 Adet, 10 Milyon TL Tasarruf

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler