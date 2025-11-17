Samsun'da balık fiyatları: Hamsi 100 TL, Levrek 600 TL

Samsun'da balık fiyatları sezon ortasında yükseldi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nde son durum

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ndeki tezgâhlar çeşit açısından zengin görünse de fiyatlar sezon ortasında beklentilerin üzerinde seyrediyor. Vatandaşların bütçesini zorlayan fiyatlar, halkın ilgisini çeken çeşitliliğe rağmen dikkat çekiyor.

Tezgâhlarda en uygun balık kilogramı 100 TL'den satılan hamsi olurken, diğer türlerdeki rakamlar şöyle: levrek 600 TL, mezgit 500 TL, barbun 500 TL, sargan 400 TL, çupra 500 TL ve somon 300 TL. Bu fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayan seviyelerde görülüyor.

Balıkçılar, fiyatların yüksek görünmesine rağmen ürünlerin taze olduğunu vurguluyor. Esnaf, havaların düzelmesiyle balığın daha bol çıkmasını ve bununla birlikte fiyatların düşmesini beklediklerini belirtiyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hamsi, satışlarda öne çıkan tür olarak dikkat çekiyor; esnaf şu sıralar en çok hamsi sattıklarını ifade ediyor.

