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Samsun'da Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen toplantıda çeltikte sözleşmeli üretim modeli ve destek programları masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:33
Samsun'da Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı Gerçekleşti

Samsun'da Çeltik Üretimi İçin Önemli Toplantı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı" bu yıl Samsun'da gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türkiye'nin tarımsal üretimde gösterdiği ilerlemeleri aktardı.

Türkiye Tarımı ve Çeltik Üretimi

Emiralioğlu, Türkiye'nin tarımsal alanda hasıla bakımından dünyada 9. sırada yer aldığını ifade ederek, çeltik üretiminin ülkemiz için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Son 20 yılda çeltik üretiminde %180’in üzerinde bir artış sağlandığına dikkat çeken Emiralioğlu, "Ancak hala kendi kendimize yeterli değiliz. Üretimi artırmak için teşvik ve destek mekanizmalarını doğru bir şekilde uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

Doğal Afetlerin Tarıma Etkisi

Emiralioğlu, dünya genelinde son yıllarda yaşanan doğal afetlerin tarım sektöründe büyük zararlara yol açtığını belirtti. 250 milyar dolarlık zararın yarısının tarım sektöründe gerçekleştiğini ifade eden emiralioğlu, bu durumun küresel iklim krizinin bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Gıda Talebine Yönelik Stratejiler

2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 105 milyona çıkması beklendiğine dikkat çeken Emiralioğlu, artan gıda talebinin karşılanması için alınması gereken makro tedbirlere vurgu yaptı. Türkiye’nin kendi kendine yeterlilik ve gıda arzını sağlaması için suyu merkeze alan yeni tarımsal üretim planlamaları yapıldığını ve destekleme modellerinin geliştirildiğini belirtti.

Sözleşmeli Üretim Modeli

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un en fazla çeltik üreten ikinci il olduğunu ve 222 bin dekar alanda 170 bin ton çeltik üretimi yapıldığını aktardı. Sağlam, "Samsun’da en fazla çeltik üretimi Bafra ilçesinde gerçekleşmektedir. Bakanlığımız, çeltikte sözleşmeli tarım uygulamaları üzerinde çalışmaktadır ve bu üretim modelinin hem üretici hem de sanayici için avantajlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı' gerçekleştirildi. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim...

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Samsun'da "Çeltikte Sözleşmeli Üretim Sektör Toplantısı' gerçekleştirildi. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplantıda açıklamalarda bulundu.

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