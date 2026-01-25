Samsun'da otomobil fabrikası yeri hazır: Doğan 'Chery gelmezse başka firmalara veririz'

Alan hazır, yatırımcı bekleniyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, otomobil fabrikası kurulması planlanan alanın tüm altyapısıyla hazır olduğunu belirtti. Doğan, yatırımcıya sunulan kolaylıkları vurgulayarak, "Chery gelirse gelir, gelmezse başka firmalara veririz" dedi.

Yatırımcı için sunulan avantajlar

Başkan Doğan, alanın hem konumu hem de altyapısıyla büyük bir avantaj sunduğunu, Samsun’un ulusal ve uluslararası yatırımcılar için cazibe merkezi hâline geldiğini söyledi. Doğan, alana ilişkin somut düzenlemeleri şöyle anlattı: "Samsun, bugün 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alana gelebilecek bir yabancı otomotiv şirketine tahsis ettik. Bununla alakalı 4 elektrik hattı istendi, elektrik hatlarını çektik. SASKİ’nin içme suyuyla alakalı vermesi gereken tüm taahhütleri verdik."

MKE yanında itfaiye ve silah satış noktası

Doğan, savunma sanayi yatırımlarının kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, MKE ile ilgili planları aktardı: "Savunma sanayi ile alakalı Çarşamba’ya MKE büyük bir yerleşke oluşturuyor. Şu anda eski şeker fabrikasından kalan hangarları da üretime başlayacak şekilde hazır hale getiriyorlar. Biz de yan tarafına bir itfaiye teşkilatı kuracağız. Yine yan tarafına bir silah satış noktası oluşturuyoruz. Doğu Karadeniz’den, buralardan belki de Doğu Anadolu’dan Ankara’ya silah almak için gitmek zorunda kalanların artık gitmeyeceği, Samsun’u tercih edecekleri bir mekan haline gelmiş olacak. Büyükşehir olarak bunu biz yapıyoruz".

BAYKAR ve yeni savunma sanayi yatırımları

Doğan, savunma sanayinde artan yatırımlara dikkat çekerek, "Savunma sanayiyle alakalı yatırımların ilavesi olarak BAYKAR’a da bir özel endüstri bölgesi ilan edildi. 400 dönümlük de BAYKAR’ın bir yatırımı olacak. Bunun haricinde ilgilenen savunma sanayi firmaları var. Hem Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde hem merkezdeki yeni OSB’de hem de Çarşamba OSB’de savunma sanayi firmaları yer aldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bafra ile ilgilenen bir firma olduğunu ve sürecin devam ettiğini belirtti.

Chery belirsizliği: Şehir hazırlığını tamamladı

Chery ile ilgili sürece dair Doğan, şehir adına yapılması gereken tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı: "Biz nihayetinde OSB’de de bir yatırımcı firmayla sözleşme imzalıyoruz. ... Bizim Samsun olarak uluslararası bir yabancı otomotiv firmasının gelmesiyle alakalı yapmamız gereken her şeyi; valilik, büyükşehir belediyesi ve bakanlığımızla birlikte yaptık. Bu saatten sonrası ülkeler arasındaki anlaşmalar, ticari birliktelikler ve ülkelerin vereceği kararlara bağlı... Chery gelirse bu Chery için de bir kazanç olur. Gelmezse kendileri bilir. Bizim yerimiz çok güzel. Başka firmalara da verebiliriz."

'BAYKAR, Chery'den daha önemli'

Başkan Doğan açıklamasını, MKE ve BAYKAR yatırımlarının önemine vurgu yaparak sonlandırdı: "MKE, Chery kadar önemli bir iş. BAYKAR bence daha da önemli bir iş. Bu, başka savunma sanayi firmalarının da buraya gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapalım, hayırlı olanı isteyelim. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah."

