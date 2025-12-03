Samsun Lojistik Merkezi (SLC): Karadeniz’in Yeni Lojistik Üssü

Samsun, Türkiye Yüzyılı’nın üretim üssü olma rolünü lojistikte de pekiştiriyor. Karadeniz’in en büyük intermodal lojistik yapısı olan Samsun Lojistik Merkezi (SLC), bölge ticaret rotalarını yeniden şekillendiriyor.

Merkezin ölçeği ve altyapısı

SLC, toplam 680.000 metrekarelik alana kurulu olup, bunun 225.000 metrekarelik bölümü kapalı depolama için ayrılmıştır. İnşası tamamlanan depoların toplam büyüklüğü 93.750 metrekareye ulaşmaktadır. Paletli yükler için ayrılmış 15 depo 80.000 metrekare, kuru dökme ürünlere uygun 11 depo ise 13.750 metrekare alan kaplamaktadır. 2026’nın ikinci yarısında, tren vagonlarına entegre konveyör bant sistemli yeni kuru yük depolarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Hizmetler ve konum

Merkez; depo kiralama, elleçleme, mobil gümrük, konteyner depolama, açık saha kiralama, proje kargo, tır parkı ve ofis kiralama hizmetleri sunmaktadır. Konum olarak Yeni OSB’ye 2 km, Toros ve Yeşilyurt Limanları’na 2,5 km, Samsun Limanı’na 18 km ve havalimanına 8 km uzaklıktadır. Merkezde 26 ile 350 metrekare arasında değişen ofis alanları ile birlikte 15 depo bulunmakta ve 12 firmanın/kurumun kullanımı altında kiralanmıştır.

Stratejik avantajlar ve uluslararası bağlantılar

SLC, hava, kara, deniz ve demiryolunun kesişim noktasında yer alarak Karadeniz çanağının dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi haline gelmiştir. Yeni İpek Yolu üzerindeki "Çin-Merkez ve Batı Asya" koridorunda yer alması ve Viking Demiryolu Hattına entegre olması, merkeze küresel rekabette önemli avantaj sağlamaktadır.

Operasyonel veriler ve ihracat

Mobil gümrük hizmetiyle ihracat süreçlerini hızlandıran merkezde, Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 18 Ocak 2021 tarihinden bu yana ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Açılıştan Aralık 2025e kadar 5.312nin üzerinde ihracat gümrüklemesi yapıldığı bildirilmiştir.

Hedef kitle ve hizmet verilen sektörler

SLC faaliyetlerini şirketler ve endüstri segmentine odaklamaktadır. Başlıca paydaşlar arasında sanayiciler, imalatçılar, dağıtımcılar, ihracatçılar, lojistik hizmet sağlayıcıları ve nakliyeciler yer almaktadır. Merkez; tarım, gıda, ahşap ve mobilya, hızlı tüketim malları, otomotiv, inşaat, sağlık, kimya, askeri malzemeler, elektronik, enerji ve perakende sektörlerine hizmet sunmaktadır.

Kamu avantajları ve destek altyapısı

Merkezin kamu mülkiyetinde olması bürokratik süreçlerin hızlanmasını sağlar. Geniş depolama alanları, proje lojistiğine uygun esnek hizmetler, intermodal taşımacılık imkânı ve Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün merkez içindeki özel ofisi firmalara önemli avantajlar sunmaktadır. Ayrıca kamyon park alanlarından sosyal tesislere, bakım ünitelerinden bankacılık ve posta hizmetlerine kadar kapsamlı bir destek altyapısı mevcuttur.

Ekipman ve filo

Merkezin envanterinde 45 ton konteyner istifleyici, portal vinçler, loderler, forkliftler, yol süpürme araçları, çöp kamyonu, itfaiye aracı, ambulans ve binek araçlar gibi güçlü bir destek filosu bulunmaktadır.

