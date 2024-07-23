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Samsung'un Yeni Galaxy Z Serisi MediaMarkt'ta Görücüye Çıkıyor

Samsung'un Galaxy Z serisi, MediaMarkt'ta ön siparişe sunuldu. Kaçırılmayacak kampanyalar ve özel hediyelerle geliyor!

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:26
Samsung'un Yeni Galaxy Z Serisi MediaMarkt'ta Görücüye Çıkıyor

Samsung'dan Yenilikçi Galaxy Z Serisi

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6 modelleri, MediaMarkt mağazalarında ve online mağazasında tüketicilere sunulmaya başlandı. 28 Temmuz'a kadar devam edecek olan ön sipariş fırsatları ile bu ürünleri satın alma şansı yakalayabilirsiniz.

Özel Kampanyalarla Fark Yaratıyor

MediaMarkt, Samsung’un yeni katlanabilir amiral gemisi akıllı telefonları için lansmana özel cazip kampanyalar düzenliyor. Bu kapsamda, satın alınan cihazlarla birlikte orijinal kılıf hediyesi de verilecektir.

Gelişmiş Yapay Zeka Özellikleri

Yeni Galaxy Z serisi, Galaxy AI teknolojisi ile donatılmış olup, kullanıcılar için katlanabilir ekran deneyimini daha da geliştiren fonksiyonlar sunuyor. Özellikle Galaxy Z Fold’un geniş ekranı, Galaxy Z Flip’in FlexWindow ve FlexMode özellikleri sayesinde yapay zeka yeteneklerini etkili bir şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Uzun Süreli Destek ve Renk Seçenekleri

Samsung, yeni Galaxy Z serisi akıllı telefonlar için kullanıcılara 7 yıl boyunca güvenlik garantisi ve 7 nesil boyunca işletim sistemi güncellemesi taahhüt ediyor. Galaxy Z Fold6 modeli gümüş, pembe ve lacivert renk seçenekleriyle, Galaxy Z Flip6 ise gümüş, sarı, mavi ve mint yeşili renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Galaxy Z serisinin sunduğu yenilikleri keşfetmek ve bu heyecan verici kampanyalardan yararlanmak için MediaMarkt mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın!

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