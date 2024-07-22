Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsung'un Yeni Nesil Multi Split Klimaları ile Konforu Yakalayın

Samsung'un inovatif klimaları, 5 odayı tek dış üniteyle soğutma imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:36
Samsung'un Yeni Nesil Multi Split Klimaları ile Konforu Yakalayın

Samsung'un Multi Split Klima Teknolojisi ile Tanışın

Samsung Electronics, modern yaşam alanları için tasarlanmış multi split klimalarını tanıttı. Bu klimalar, balkon veya bahçeye yerleştirilen tek bir dış ünite ile 5 odayı rahatlıkla iklimlendirebiliyor.

Alan Tasarrufu ve Estetik Görünüm

Şirketin açıklamasına göre, her oda için ayrı dış ünite gerektirmeyen bu klimalar, alandan tasarruf sağlamakla kalmayıp, evlerin dış cephesinde oluşabilecek görüntü kirliliğini de engelliyor.

WindFree™ Teknolojisi ile Rüzgarsız Serinlik

Samsung'un dikkat çeken özelliklerinden biri de WindFree™ teknolojisi. Bu teknoloji, düşük hızdaki hava akışı ile durgun hava ortamı oluşturarak, kullanıcıların rahatsız edici bir esinti hissetmeden serinlemelerini sağlıyor.

Farklı İhtiyaçlara Uygun Çeşitler

Multi split klima modelleri, Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Tek Yön Kaset iç ünite seçenekleriyle sunularak, kullanıcıların farklı mekanlarda çeşitli iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle yazın en sıcak dönemlerinde, bu klimalar tek bir dış ünite ile birden fazla odada etkili soğutma imkanı sunuyor.

Düşük Ses Seviyesi ile Konforunuzun Önceliği

Multi split klimalar, aynı zamanda düşük ses seviyesi ile çalışarak, evdeki huzurlu ortamı bozmadan serinlik sağlıyor.

Özetle, Samsung'un multi split klimaları, inovatif teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla, modern yaşam alanları için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Samsung Electronics'in multi split klimaları, balkon veya bahçeye yerleştirilen bir dış üniteyle 5...

Samsung Electronics'in multi split klimaları, balkon veya bahçeye yerleştirilen bir dış üniteyle 5 odayı iklimlendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her oda için ayrı dış ünite gerektirmeyen multi split klimalar alandan tasarruf sağlayarak evlerin dış cephesinde oluşabilen görüntü kirliliğini de engelliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı

Emeklilik sisteminde yeni perde açıldı! Herkes prim günü hesaplamaya koşacak: Emeklilik yaşı arşa çıkıyor

Banka hesaplarınızı kontrol edin! Gördüklerinize inanamayacaksınız: Milyonlarca kişi listede

Otomobili bu marka olan yaşadı! Hemen alıcı buluyor: En hızlı satılan otomobil markası açıklandı

O illere kış geri döndü! Yaz ortasında sırılsıklam olacaklar: Meteoroloji tek tek uyardı