Samsung'un Yeni Nesil Multi Split Klimaları ile Konforu Yakalayın

Samsung'un Multi Split Klima Teknolojisi ile Tanışın

Samsung Electronics, modern yaşam alanları için tasarlanmış multi split klimalarını tanıttı. Bu klimalar, balkon veya bahçeye yerleştirilen tek bir dış ünite ile 5 odayı rahatlıkla iklimlendirebiliyor.

Alan Tasarrufu ve Estetik Görünüm

Şirketin açıklamasına göre, her oda için ayrı dış ünite gerektirmeyen bu klimalar, alandan tasarruf sağlamakla kalmayıp, evlerin dış cephesinde oluşabilecek görüntü kirliliğini de engelliyor.

WindFree™ Teknolojisi ile Rüzgarsız Serinlik

Samsung'un dikkat çeken özelliklerinden biri de WindFree™ teknolojisi. Bu teknoloji, düşük hızdaki hava akışı ile durgun hava ortamı oluşturarak, kullanıcıların rahatsız edici bir esinti hissetmeden serinlemelerini sağlıyor.

Farklı İhtiyaçlara Uygun Çeşitler

Multi split klima modelleri, Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Tek Yön Kaset iç ünite seçenekleriyle sunularak, kullanıcıların farklı mekanlarda çeşitli iklimlendirme ihtiyaçlarına cevap veriyor. Özellikle yazın en sıcak dönemlerinde, bu klimalar tek bir dış ünite ile birden fazla odada etkili soğutma imkanı sunuyor.

Düşük Ses Seviyesi ile Konforunuzun Önceliği

Multi split klimalar, aynı zamanda düşük ses seviyesi ile çalışarak, evdeki huzurlu ortamı bozmadan serinlik sağlıyor.

Özetle, Samsung'un multi split klimaları, inovatif teknolojisi ve kullanıcı dostu tasarımıyla, modern yaşam alanları için mükemmel bir çözüm sunuyor.

Samsung Electronics'in multi split klimaları, balkon veya bahçeye yerleştirilen bir dış üniteyle 5 odayı iklimlendiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, her oda için ayrı dış ünite gerektirmeyen multi split klimalar alandan tasarruf sağlayarak evlerin dış cephesinde oluşabilen görüntü kirliliğini de engelliyor.