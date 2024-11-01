Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan INSIDER Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "INSIDER 500 milyon dolar daha küresel yatırım almayı başardı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk savunma sanayi sistemlerinin dünya çapında harp paradigmalarını dönüştürdüğünü vurguladı.

Bakan Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u olan INSIDER'ın 500 milyon dolar daha küresel yatırım aldığını duyurdu.Kacır: "Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u INSIDER, 500 milyon dolar daha küresel yatırım almayı başardı. Onlarca ülkede faaliyet gösteren muazzam bir yazılım girişimi ile ilgili büyük bir başarıdan söz ediyoruz. Bu başarıların sayılarını artırmayı hedefliyoruz."

Ayrıca, Kacır, Türkiye'nin 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin ortaya çıkmasını ve bunlardan 100 tanesinin milyar dolar değerini aşmasını amaçladığını bildirdi. İlk milyar dolar değerine ulaşan girişimin bir oyun şirketi olduğunu belirten Kacır, bu alandan 70'ten fazla yeni teknoloji girişimi doğduğunu ifade etti.

AR-GE ve Yüksek Teknoloji Yatırımları

Kacır, Türkiye'nin AR-GE ekosistemini daha da güçlendirmek için büyük şirketlerin katkı sağlamasını beklediklerini ve TÜBİTAK ile üniversiteler arasındaki iş birliğini artırmayı planladıklarını kaydetti.

Lazım olan yüksek teknolojinin insanlık adına yararlı olduğunu belirten Kacır, geçmişte bu teknolojilerin kötü amaçlarla nasıl kullanıldığını hatırlattı. Kacır, İsrail'in gerçekleştirilen saldırılara değinirken, bu tür saldırılara dur diyecek bir uluslararası mekanizma olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Teknolojik Bağımsızlık Hedefi

Milli teknoloji hamlesinin nihai hedefinin insanlığı merhametle buluşturmak olduğunu ifade eden Bakan Kacır, Türkiye'nin kritik teknolojilerde bağımsızlık sağlamaya yönelik adımlar attığını söyledi.

Bakan, Türkiye'nin dört bir yanında 104 teknopark ve 1600'den fazla AR-GE merkezi olduğunu, yüksek teknoloji ihracatının 9 milyar doları aştığını açıkladı. 2002 yılına göre patent başvuru sayısındaki artış gibi başarıları da vurguladı.

Geleceğin Teknolojileri

Kacır, enerji teknolojileri, finans, gıda ve sağlık alanları gibi kritik alanlarda Türkiye’nin bağımsızlık sağladığını belirtti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'yla büyük bir atılım planladıklarını ve Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 gigavata çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sonuç olarak Kacır, geleceğin aydınlatılmasında gençlerin rolüne dikkat çekerek, TÜBİTAK programlarına katılım göstermelerini teşvik etti. "Geleceğin teknoloji yıldızlarını bu programlarla yetiştiriyoruz" dedi.