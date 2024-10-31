Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, MÜSİAD Zirvesi'nde Türkiye'nin Dönüşüm Vizyonunu Paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin Dönüşüm Vizyonunu Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 2. MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, imalat sanayisinin dönüşümünde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı yeni enstrümanların devreye alındığını belirtti.

Zirvenin Teması: Hamle Yap

Kacır, zirvenin bu yılki temasının "Hamle Yap" olmasının, MÜSİAD'ın Bakanlık ile aynı vizyonda olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türk Sanayisinin Gelişimi

"Cumhuriyetimizin ilk döneminde kısıtlı imkanlara rağmen ülkemiz kalkınmaya yönelik önemli temeller attı. Ancak sanayi yatırımlarındaki verimsizlik, büyümeyi sınırladı," diyen Kacır, 1970'li yılların ağır sanayi hamlesinin başarısızlığını da vurguladı.

Mali Veriler ve Büyüme Hedefleri

Kacır, son 22 yılda Türkiye'nin milli gelirini 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara yükselttiğini belirtti. Ayrıca, sanayi üretimini 3,2 katına çıkararak, sanayinin öncülüğünde ihracatın 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Yeni Yatırım Programları

Bakan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve bunun getirdiği yüksek teknoloji yatırımlarını destekleyici yeni teşviklerin devreye alındığını duyurdu. Kacır ayrıca, sanayinin ikiz dönüşümünde rehberlik edecek destek programlarını kamuoyuyla paylaştıklarını açıkladı.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı ve Milli Teknoloji Vurgusu

Kacır, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen saldırının, Türkiye'nin savunma sanayisinin hedef alındığını gösterdiğini belirterek, "Bu hain eylemler bizi yolumuzdan alıkoyamaz," dedi. Ayrıca, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin bağımsızlık hedefinin altını çizdi.