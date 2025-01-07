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Sanayicilerden Mesleki Eğitimde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Sanayiciler, mesleki eğitim müfredatının dijital ve yeşil dönüşümle uyumlu hale getirilmesini talep ediyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:33
Sanayicilerden Mesleki Eğitimde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çağrısı

Sanayicilerden Mesleki Eğitim Çığlığı

Türkiye'deki sanayiciler, mesleki ve teknik eğitim müfredatlarının dijital ve yeşil dönüşümle uyumlu olarak güncellenmesini istiyor. Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından hazırlanan "İş Gücü Piyasasına Mesleki ve Teknik Eğitimin Entegrasyonu: Uyum ve Gelecek Öngörüleri" raporu, bu konudaki acil ihtiyaçları gündeme getiriyor.

Yeşil ve Dijital Dönüşümün Etkisi

Raporda, büyük veri, yapay zeka ve yenilenebilir enerji gibi alanların, mesleki eğitim alanında radikal bir dönüşümü zorunlu kıldığı vurgulanıyor. İlgili mesleklerin, iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda, özellikle bu dönüşümlere uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Veri Seti İhtiyacı

ASO'nun raporunda, mesleki eğitim veren öğretmenlerin güncel gelişmeleri takip edememesi ve bazı okulların ekipman eksikliği gibi sorunların olduğu belirtiliyor. Eğitim programlarının iyileştirilmesi için, mezun istihdamı ve öğrenci performanslarını karşılaştırmalara olanak tanıyan bir veri seti oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Gençlerin Erken Yönlendirilmesi

Rapordaki öneriler arasında, gençlerin erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi ve bu tür kurumların başarılarının artırılması önemli bir yer tutuyor. Meslek liselerinin, organize sanayi bölgeleri yakınında konumlandırılması gerektiği belirtildi.

Öneriler ve İşbirliği

Mesleki ve teknik eğitimde müfredatın dijital ve yeşil dönüşümle uyumlu hale getirilmesi, işverenlere yönelik istihdam teşviklerinin genişletilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurumların işbirliği içinde bir bilgi sistemi oluşturması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, mezunların takip edilmesi ve kariyer fırsatlarının artırılmasına yönelik eğitim programları öneriliyor.

Merkez Kurulması Önerisi

Son olarak, mesleki eğitimin gelişimine katkıda bulunacak çok paydaşlı projelerin hayata geçirilebilmesi için bir Mesleki ve Teknik Eğitim Geliştirme Merkezi kurulması önerildi.

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