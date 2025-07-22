Şanlıurfa'da Ata Tohumları Miras Projesiyle Yeniden Hayat Buluyor

Şanlıurfa'da Ata Tohumları Yeniden Hayat Buluyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi kapsamında ata tohumlarını yeniden çoğaltma çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, tarım kenti olarak bilinen Şanlıurfa'da yürütülen projenin amacı, sıcağa dayanıklı ve az su gerektiren tescilli ürünlerin ata tohumlarından üretilerek gelecek nesillere aktarılması olarak belirtildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Tarım Uygulamaları Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla, hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de yerel tarım mirasının sürdürülmesi hedefleniyor. Böylece, binlerce yıllık doğal seçilim ve insan katkısıyla meydana gelen yerli türlerin organik tarım yöntemleriyle korunarak geleceğe aktarılması amaçlanıyor.

Proje ile Şanlıurfa'nın coğrafi işaretli ve tescilli ürünleri olan isot (biber), Birecik patlıcanı ve tat karpuzu başta olmak üzere Urfa domatesi, kabak, kavun, şelengo, susam ve arpa gibi ürünlerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, yerel ve genetiği değiştirilmemiş ürünlerin geleceğe taşınmasının bölge ve ülke tarımı açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı:

"Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalara katkı sunuyoruz. Dünyanın geldiği noktada hibrit tohumlar üzerine pek çok tartışma var. Bu sebeple ata tohumları her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu topraklara özgü ve genetiği değiştirilmemiş ata tohumlarını canlandırmalıyız."

Ayrıca Gülpınar, ata tohumlarını canlandırarak çiftçilere fide olarak dağıtmayı amaçladıklarını belirterek, bu tohumların stratejik bir önem taşıdığını ve teşvik edici uygulamalar başlatacaklarını dile getirdi.

Proje kapsamında bölgeye özgü birçok ürünün deneme amaçlı ekildiğini kaydeden Gülpınar, "Bugün Şanlıurfa Akıllı Tarım Merkezimizde, yöreye özgü şelengo, Urfa biberi, kabak, karpuz, kavun ve yerel domates gibi birçok ata tohumu, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içerisinde toprakla buluşturuldu. Ekimden elde edeceğimiz ürünleri fide haline getirip çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylece onların da bu ürünleri yaygınlaştırmasını sağlayacağız. Ülkemize katkı sunma kararlılığımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında ata tohumlarını yeniden çoğaltıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (solda ayakta), çalışmaları yerinde inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında ata tohumlarını yeniden çoğaltıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar (solda ayakta), çalışmaları yerinde inceledi.