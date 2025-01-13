Şanlıurfa'da İki Yılda 4 Bin Yeni Şirket Kuruldu

Şanlıurfa'da Ekonomik Büyüme Devam Ediyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, kentin ekonomik kapasitesinin arttığını belirtti. Yapılan açıklamalara göre, Şanlıurfa'da son iki yıl içerisinde 4 bin 15 yeni şirket kurulmuş durumda.

İstihdam ve İhracatta Artış Hedefleniyor

Başkan Yetim, kentte yaptığı basın toplantısında sanayi, istihdam ve ihracat faaliyetlerine değindi. İlimizdeki sanayi tesislerinin sayısını artırma çabası içinde olduklarını vurguladı.

Yetim, “İlimizin nüfusu hızla büyüyor ve bu büyümede Türkiye'de birinci sıradayız. Şanlıurfa'da son iki yılda kurulan 4 bin 15 şirket, şehirimizin her anlamda büyüdüğünün bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

İhracatı Artırma Çalışmaları

İhracatın artırılması adına yürütülen çalışmalara da değinen Yetim, ihracatçılarımızın sorunlarına çözüm bulma çalışmaları kapsamında 'Alo ihracat destek hattı' kurduklarını bildirdi. Ayrıca, Şanlıurfa İhracatçılar Birliği kurulması için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yeşil Dönüşüm ve Ekonomik İstikrar

Yetim, sanayide yeşil dönüşümü başlattıklarının altını çizerek, tesislerin güneş enerjisinden daha fazla faydalanması adına çalışmalar yürütülmekte olduğunu aktardı. Ayrıca, ekonomide istikrarın önemine dikkat çekti ve Suriye'deki gelişmelerin iş dünyası açısından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Başkanı Mehmet Yetim, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sanayi, istihdam ve ihracat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.