Sanofi'nin Corpy'si Golden Pulse Awards'ta 3 Ödül Aldı

Sanofi'nin dijital diyabet çözümü Corpy 3 ödülle döndü

Sanofi’nin, Corpal Health ile birlikte geliştirdiği mobil uygulama Corpy, Türkiye’nin sağlık ve iyi yaşam alanındaki saygın programlarından Golden Pulse Awardsta 3 ödül kazanarak dikkat çekti. Uygulama, diyabet yönetimini dijitalleştirerek hasta deneyimini iyileştirme, bilgilendirme ve sağlık profesyonelleriyle etkileşimi kolaylaştırma hedefiyle öne çıktı.

Yapılan açıklamaya göre Corpy; ‘Yılın En Başarılı Hasta Deneyimi Uygulaması’, ‘Yılın En Başarılı Sağlık Hizmetleri İletişimi’ ve ‘Yılın En Başarılı Health & Wellness ve Bilinçlendirme Uygulaması’ kategorilerinde ödül aldı. Uygulama, diyabetli kişilerin sağlıklarını takip etmelerini sağlayan ve sağlık profesyonellerinin sisteme yüklenen veriler üzerinden hasta süreçlerini daha etkin izlemesine imkan veren entegre bir dijital sistem sunuyor.

Sanofi'den değerlendirme

Gözde Haksal, Avrasya Bölgesi Yerleşik Ürünler Direktörü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu yaklaşımın somut örneklerinden biri, PharmUp programımızın girişimcilerinden Corpal ile bir yıl önce hayata geçirdiğimiz dijital uygulama Corpy oldu. Biz diyabeti yalnızca ilaca indirgenmiş tek boyutlu bir alan olarak değil; hastaların tedaviye uyumundan kendi sağlıklarını aktif biçimde yönetebilmelerine olanak tanıyan bütüncül bir süreç olarak ele alıyoruz. Corpy, diyabet yönetimini dijital çözümlerle güçlendiren entegre sağlık ekosistemimizin önemli bir bileşeni olarak bu vizyonu hayata geçiriyor. Kısa sürede önemli bir ihtiyaca yanıt vermesi ve elde ettiği başarının Golden Pulse Awards’ta üç ayrı kategoride ödülle taçlandırılması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Önümüzdeki dönemde de özellikle diyabet gibi kronik hastalıkların daha etkin yönetimini hedefleyen, veri odaklı kararlara olanak tanıyan ve hasta hekim iletişimini güçlendiren dijital çözümler geliştirmeye devam edeceğiz."

CorPal'dan iş birliği vurgusu

Göksel Çinier, CorPal CEO'su ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yolculuk, baştan tanımlanmış bir projeden çok, sahadan gelen geri bildirimlerle, büyüyen, değişen ihtiyaçlara göre sürekli şekillenen ve olgunlaşan bir yapı olarak ilerledi. Diyabet, tek başına bir ürün ya da müdahaleyle yönetilebilecek bir alan değil. Hastaların günlük yaşamından hekimlerin klinik karar süreçlerine, sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğine kadar uzanan bütüncül ve kanıta dayalı bir yaklaşım gerektiriyor. Corpy’yi tasarlarken hedefimiz, bu farklı ihtiyaçları aynı platformda buluşturan, veriyle güçlenen ve uzun vadeli etki oluşturabilen bir dijital sağlık çözümü geliştirmekti. Golden Pulse Awards’ta üç farklı kategoride alınan bu ödüller, diyabet alanında hastaların, hekimlerin ve sağlık sistemlerinin yükünü azaltmaya yönelik bütüncül çözümlere duyulan ihtiyacın güçlü bir göstergesi. Bu ortak vizyon doğrultusunda, diyabet yönetiminde geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve bilimsel temelli dijital sağlık çözümleri üretmeye devam edeceğiz."

Şirket, hasta deneyimini merkeze alan dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda yeni iş birliklerine, yatırımlara ve teknolojik çözümlere odaklanmayı sürdürüyor. Klinik tedaviyi iletişim ve teknolojiyle birleştiren entegre dijital sağlık ekosistemi sayesinde kronik hastalıklarda süreklilik gerektiren bakım süreçlerine destek vererek hastaların uzun dönemli sağlık yönetimlerini daha güvenli ve kontrollü hale getirmeyi hedefliyor.

SANOFİ’NİN DİYABET HASTALARI İÇİN CORPAL HEALTH İLE BİRLİKTE GELİŞTİRDİĞİ MOBİL UYGULAMASI CORPY, GOLDEN PULSE AWARDS’TA ÖDÜL ALDI. DİYABET YÖNETİMİNİ DİJİTAL BİR SİSTEMLE DESTEKLEYEN UYGULAMA, HASTA DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRME, BİLGİLENDİRME VE SAĞLIK PROFESYONELLERİYLE ETKİLEŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA YÖNÜNDEKİ YAKLAŞIMIYLA 3 FARKLI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.