Sarıgöl'de Aralıkta Üzüm Kesimi Sürüyor: Fiyatlar 30-35 TL

Sarıgöl'de Aralıkta Üzüm Kesimi Sürüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı üzüm hasadı, Aralık ayına girilmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Özellikle örtü altında korunan üzümler kesilmeye devam ederken üreticiler, kalite ve verimden memnun olduklarını belirtiyor.

Fiyatlar ve üretici görüşleri

Üreticiler, yaş üzüm fiyatlarının uzun süredir 30-35 lira bandında seyrettiğini vurguluyor. Sarıgöl'den her gün Adana'ya bir kamyon üzüm gönderdiklerini ifade eden üretici İbrahim Camkıran, hasadın birkaç hafta daha süreceğini söyledi.

Camkıran'ın sözleri şöyle: "Aralık ayının ilk günlerindeyiz ve kesimler devam ediyor. Bu yıl üzümlerin kalitesi çok güzel. Hasadın 15-20 Aralık'a kadar süreceğini tahmin ediyorum. Ben her gün bir kamyon üzümü Adana'ya gönderiyorum."

Hasat ve kış hazırlıkları

İlçe genelinde üzüm hasadı sürerken, üreticilerin bir yandan da bağlarda kışlık bakım çalışmalarına başladığı kaydedildi. Örtü altı üretimin bölgede süregelen ekonomik katkısı ve kalite beklentisi, sezonun geri kalanında da üreticilerin gündeminde bulunuyor.

SARIGÖL’DE ÖRTÜ ALTINDA KORUNAN ÜZÜMLER ARALIK AYINDA DA KESİLMEYE DEVAM EDERKEN, ÜRETİCİLER KALİTELİ ÜRÜN ALDIKLARINI VE FİYATLARIN 30-35 LİRA BANDINDA SEYRETTİĞİNİ BELİRTTİ.