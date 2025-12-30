DOLAR
Sarıgöl'de 'Çoban Üzümü' İşçilere Tatlı Sürpriz

Sarıgöl Ovası'nda kış budamalarında nadiren görülen 'çoban üzümü' işçiler arasında paylaşılarak tatlı bir sürpriz oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 13:46
Kışın bağ budama sırasında nadiren görülen tek salkım üzümler işçiler arasında paylaşılıyor

Manisa'nın Sarıgöl Ovasında kışın soğuk günlerinde süren bağ budama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Budama sırasında asmalarda nadiren rastlanan tek tük üzüm salkımları üreticiler tarafından çoban üzümü olarak adlandırılıyor.

Yıllardır üzüm üreticiliği yapan yaşlı bağcılar, çoban üzümünün adının kökenini anlattı. Üreticiler, eskiden üzüm hasadı tamamlandıktan sonra bağların yapraklarını değerlendirmek ve doğal gübre sağlamak amacıyla koyun sürülerinin bağlara sokulduğunu belirtti.

Yaşlı üreticiler şöyle dedi:

"Sarıgöl ve çevresinde yıllar önce üzüm hasadı bittikten sonra bağcılar, bağların yapraklarını yemeleri için çobanlara verirdi. Çobanlar da sabahın erken saatlerinde sürülerini bağların içine koyar, hayvanlar doyana kadar günlerce bağlarda otlatırdı. Bu sırada asmalarda unutulmuş olan üzüm salkımlarını bulan çobanlar da afiyetle yerdi. İşte o nedenle asmalarda tek tük kalan bu üzüm salkımlarına ‘çoban üzümü’ denilmeye başlandı ve bu isim günümüze kadar geldi"

Günümüzde bağlara artık koyun sürülerinin sokulmadığını söyleyen üreticiler, buna rağmen kış aylarında budama yapan tarım işçilerinin zaman zaman bu tek salkım üzümlere rastladığını belirtti. Budak yapan işçilerin buldukları çoban üzümünü kendi aralarında paylaşarak yediği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

