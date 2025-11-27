Sarıgöl'de Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı aralıksız sürüyor

Manisa Sarıgöl'de Sultani çekirdeksiz üzüm hasadı Aralık ortalarına dek sürüyor; yaklaşık 1.000 ton stok ve düşen fiyatlar üreticiyi zorluyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:14
Hasat yoğun tempoda devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde hasat çalışmaları kış aylarına girilmesine rağmen sürüyor. Sarıgöl Ovasında temmuz ayında başlayan erkenci üzüm kesimi, Kasım sonuna gelinmesine rağmen hız kesmedi.

Bağlarda hâlihazırda yaklaşık bin ton civarında ürünün kesim aşamasında olduğu belirtiliyor. Ovada toplam 113 bin dekarlık alan üzerinde, başta Sultaniye olmak üzere dokuz çeşit üzüm yetiştiriliyor; hasadın Aralık ayı ortalarına kadar süreceği ifade ediliyor.

Fiyatlar ve üretici endişesi

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen üreticilerin mali sıkıntı yaşadığına dikkat çekerek şunları paylaştı: "Bu yıl üreticiler beklediği satış fiyatını bulamadı. Sezon başında yal üzüm fiyatı kilosu 65 liraya kadar çıkmıştı. İhracatta durgunluk yaşandı, iç piyasa nispeten hareketliydi. Şu an Sarıgöl Ovası’nda tahminlerimize göre yaklaşık 1000 ton üzüm bulunuyor. Kaliteli olanlar 40 liradan, genel olarak ise 20-30 lira arasında satılıyor. Pazarcılar iç piyasa için alım yapıyor. Çıkıntı üzümler bile kilosu 20 liradan alıcı buluyor."

Üreticiler, yüksek girdi maliyetleri ve düşen satış fiyatları nedeniyle bu sezon ekonomik anlamda zorlandıklarını bildiriyor.

