Sarıgöl'de Üzüm Bağlarında Kadın İstihdamı Artıyor

Bağ yenileme çalışmaları kadın işçilere yeni iş olanağı sundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde verimi düşen üzüm bağlarında başlatılan yenileme çalışmaları, kadın tarım işçileri için yeni istihdam alanları oluşturuyor. Günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışan kadınlar, bağların yeniden üretime kazandırılmasında kilit rol üstleniyor.

Bağ yenileme kapsamında kadın işçiler başta budama ve kesim işleri olmak üzere yoğun mesai harcıyor. Dayıbaşı Necati Paracı ile birlikte sahaya çıkan ekip, asmalar köklenmeden önce ana omcadan ayrılmasını sağlayacak işlemleri gerçekleştiriyor.

Bağını yenileme kararı alan üretici Mehmet Özdemir, verimin düşmesi nedeniyle yenileme çalışmasına başladıklarını söyleyerek, "Bağımız oldukça yaşlandı. Yeniden yüksek verim alabilmek için yenileme yapıyoruz. Bu süreçte kadın işçilerimizin emeği büyük" dedi.

Dayıbaşı Necati Paracı ise çalışmaların 12 kişilik ekip ile sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 20 dönümlük üzüm bağında yenileme çalışması yapıyoruz. Önce budama, ardından ana omcaya kadar kesim işlemleri gerçekleştiriliyor. Daha sonra asmanın gövdesi sökülerek yerine yeni asmalar dikilecek. Kadın işçilerimiz günlük 1.500 lira yevmiye ile çalışıyor" diye konuştu.

Bu çalışmalarla hem üzüm üretiminin artırılması hem de kadın tarım işçilerinin istihdama katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

