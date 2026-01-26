Sarıgöl'de Yağmur Dindi: Üzüm Üreticileri Bağlarda Budama ve Kışlık Gübrelemeye Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışların sona ermesiyle üzüm üreticileri bağlara inip budama, direk onarımı ve kışlık gübreleme çalışmalarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:38
Sarıgöl'de yağmur sonrası bağlarda kış bakım seferberliği

Yağışların sona ermesiyle birlikte Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri bağlara inerek kışlık bakım çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından havaların düzelmesini fırsat bilen üreticiler, sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Yapılan çalışmalar

Bağlarda öncelikle budama işleri yürütülüyor. Bunun yanı sıra kırılan direklerin yenilenmesi, bağ çubuklarının kesilerek budamaya hazırlanması ve kışlık gübrelerin verilmesi üreticilerin yoğunlaştığı diğer çalışmaları oluşturuyor.

Üreticilerin sesi

Ahmet Tosun, bağcılığın yılın her döneminde emek gerektirdiğini vurgulayarak, "Bağlarımızda yaz kış sürekli iş var. ‘Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur’ derler, gerçekten de öyle. Yağmurlu havalarda bağa giremiyoruz ancak hava uygun olduğunda mutlaka bağlarımızda kışlık işleri ya işçilerle ya da ailece yapıyoruz" dedi.

Alan ve takvim

Sarıgöl ve çevresinde yaklaşık 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığı belirtilirken, bağlarda budama çalışmalarının mart ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

