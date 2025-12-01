Sarp Sınır Kapısı'nda Kasım Rekoru: 32 bin 662 TIR Geçişi

Kaçkar Bölge Müdürlüğü Kasım verilerine göre Sarp 32 bin 662 tırla bölgenin en yoğun kapısı olurken, bölge genelinde 48 bin 718 geçiş kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 14:51
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Kasım ayı verileri, bölgedeki sınır kapılarında yoğun tır hareketliliği yaşandığını ortaya koydu. Sarp, Aktaş ve Türkgözü sınır kapılarında bir ay boyunca toplamda 43 bini aşkın tır giriş-çıkışı gerçekleşirken, en yoğun trafik Sarp Sınır Kapısında kaydedildi.

Sarp Sınır Kapısı'nda rekor

Kasım ayı boyunca Sarp Sınır Kapısı’ndan 13 bin 221 giriş, 19 bin 441 çıkış olmak üzere toplam 32 bin 662 tır geçiş yaptı. Bu rakam Sarp’ı bölgedeki en yoğun kapı hâline getirirken, özellikle ihracat trafiğindeki artış çıkış sayılarında açık şekilde hissedildi.

Günlük ortalama ve yıl sonu sevkiyatları

Günlük ortalamaya bakıldığında Sarp’ta her gün 441 tır giriş, 648 tır çıkış işlemi gerçekleşti. Ay boyunca bu yoğunluğun sürekli seyretmesi, yıl sonu sevkiyatlarının hızlandığını gösteriyor.

Aktaş ve Türkgözü verileri

Kasım ayında Aktaş Gümrüğü’nde toplam 11 bin 248 tır geçişi gerçekleşti; bu sayı 7 bin 166 giriş ve 4 bin 82 çıkış olarak kaydedildi. Türkgözü Gümrüğü ise 3 bin 596 giriş, 1 bin 212 çıkış ile toplam 4 bin 808 tır trafiğine ulaştı. Her iki kapının toplamı değerlendirildiğinde, Sarp’ın tek başına diğer iki kapının toplamından çok daha fazla işlem hacmine sahip olduğu görülüyor.

Bölge toplamı ve lojistik önemi

Böylece Kasım ayında bölge genelinde 48 bin 718 tır giriş-çıkışı yapıldı. Bu hacim, hem ticaret hacmindeki artışı hem de Karadeniz’in doğu koridorunun lojistik önemini bir kez daha ortaya koydu.

