Şartı sağlayan yaşlılara ayda 11.112 TL maaş bağlanıyor! Onlar da ücretsiz olacak

Türkiye'de yaşlılara yönelik devlet destekleri, sadece maddi yardımlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda sağlık, ulaşım ve bakım gibi birçok alanda kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Bu destekler, yaşlı vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.

65 Yaş Aylığı: Devlet, 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 3 bin 504 lira 84 kuruş ödeme imkanı sunuyor. Bu aylık, belirli şartları taşıyan, sosyal güvenlikten gelir almayan, isteğe bağlı prim ödemeyen ve gelir sınırlarına uyan kişilere verilmektedir. Ayrıca, kişi başına düşen gelir asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az ise aylık bağlanmaktadır. Yılda 2 kez güncellenen bu ödemeler, Temmuz'da daha da yükselecek.

Evde Bakım Desteği: Devlet, bakıma muhtaç yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları için aylık 7 bin 608 lira 71 kuruş tutarındaki evde bakım desteğini sağlamaktadır. Bu destek, yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta veya yaşlı kişilerin bakımı için ödenmektedir. Hanede kişi başına düşen gelir tutarının net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekmektedir.





Vefa Programı Desteği: Kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan 60 yaş üstü yaşlılar, engelliler ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşlar için ev ve kişisel temizlik hizmetleri ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Sağlık Hizmeti: Devlet, engelli veya çok yaşlı kişilere evde sağlık hizmeti vermektedir ve bu hizmet için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ücretsiz Ulaşım: 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, şehir içi toplu taşımalardan ücretsiz olarak yararlanma imkanına sahiptirler.

Yaşlılara yönelik bu geniş kapsamlı destekler, devletin sosyal yardım alanındaki etkileyici ve kapsayıcı politikalarını yansıtmaktadır. Bu destekler, yaşlı vatandaşlarımızın yaşamlarını daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sürdürebilmelerine olanak sağlamaktadır.