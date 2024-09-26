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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TSKGV'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Görgün, TSKGV'nin 37 yıllık başarısını ve milli teknoloji hedeflerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:58
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TSKGV'nin 37. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

TSK Güçlendirme Vakfı'nın 37. Yılı Kutlandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) 37. kuruluş yıl dönümünde bu önemli tarihi kutladı. Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, vakfın 37 yıldır milletin gücünü arkasına alarak savunma sanayisinde büyük ilerlemelere imza attığını belirtti.

Geleceği Birlikte İnşa Etmek

Görgün, "Yerli ve milli teknolojilerimizle her geçen gün daha güçlü, daha bağımsız bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu azimle geleceği birlikte inşa edeceğiz," dedi. Bu sözleriyle, TSKGV'nin sadece savunma alanında değil, aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık inancının da bir sembolü olduğunu vurguladı.

Milletin Desteğiyle Daha Güçlü

Görgün, "Bu kutlu yolculukta, yalnızca bugünü değil, yarının güvenliğini de sağlamak adına attığımız her adım, milletimizin desteğiyle daha da anlam kazanıyor," diyerek, yenilikçilik ve başarı için milletin desteğine olan inancı ifade etti.

Büyük Hedefler İçin Birlikte Çalışma Vurgusu

Görgün, vakfın 37. yılına özel hazırlanan filme de paylaşımlarında yer verdi ve sözlerini, "Birlikte başardık, başaracağız ve hep birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz," cümlesiyle tamamladı.

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