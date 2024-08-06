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Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'ndan Önemli Kararlar

SSB Başkanı Haluk Görgün, SSİK toplantısında kritik projelerle ilgili önemli kararlar alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:18
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'ndan Önemli Kararlar

SSB Başkanı Haluk Görgün'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda birçok kritik proje hakkında önemli kararlar alındığını duyurdu.

Kritik Projeler Üzerine Alınan Kararlar

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantıda birçok kritik projede önemli kararlar alındı. Bu kararların en kısa sürede ve en doğru şekilde hayata geçmesi için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Türk Savunma Sanayisi için Gelecek Beklentileri

Görgün, Türk savunma sanayisinin her geçen gün geliştiğini, bu ilerleyişin gelecekte yeni rekorlara imza atacağına inandığını vurguladı. Ayrıca, sektördeki tüm paydaşların kararlılığı ve özverili çalışmaları sayesinde elde edilen başarıların ülke ve millet için bir gurur kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Paydaşlarla Kenetlenmiş Bir Savunma Sanayii

"Ana yüklenicilerimizden alt yüklenicilerimize, kümelenmelerimizden KOBİ'lerimize, üniversitelerimizden araştırma enstitülerimize kadar tüm paydaşlarımızla birlikte, güçlü bir savunma sanayii oluşturmak için aralıksız çalışmaya devam edeceğiz." diyen Görgün, toplantının sektör ve ülkenin geleceği için hayırlı olmasını temenni etti.

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