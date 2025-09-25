Sayıştay'da Daire Başkanlıklarına Mikdat Özkan ve Ahmet Zorlar Seçildi

Sayıştay Genel Kurulu, 8. Daire üyeleri Mikdat Özkan ve Ahmet Zorlar'ı Daire Başkanlığına seçti.

Sayıştay Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, 8. Daire üyeleri Mikdat Özkan ve Ahmet Zorlar, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Mikdat Özkan

Mikdat Özkan, 1 Aralık 1969'da Erzurum'da doğdu. 1990'da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Özkan, 1991'de Sayıştay'da göreve başladı.

Özkan, TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi. 18 Şubat 2015 - 13 Temmuz 2016 tarihleri arasında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Evli ve üç çocuklu olan Özkan, İngilizce biliyor.

Ahmet Zorlar

Ahmet Zorlar, 15 Mart 1971'de Elazığ'da doğdu. 1991'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Zorlar, 1992'de İçişleri Bakanlığı'nda aday kaymakam olarak göreve başladı. Sırasıyla Tokat Artova, Diyarbakır Cüngüş, Şanlıurfa Akçakale'de kaymakamlık; Bilecik Vali Yardımcılığı; Kayseri Yeşilhisar Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Ahmet Zorlar da TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçilmişti.

