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Seçim sonrası Şimşek: “Tasarruf ön planda olacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Hedefimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikası ile birlikte kamuda da harcama kontrolü yapacağız. Tasarruf ön planda olacak” dedi.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 13:46
Seçim sonrası Şimşek: “Tasarruf ön planda olacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçim sonuçlarını “ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” şeklinde değerlendiren Şimşek, Orta Vadeli Programın (OVP) uygulamasına kararlı bir şekilde devam edeceklerini duyurdu. Asıl hedefin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu vurgulayan Şimşek, sıkı para politikalarına devam edileceğini belirtti.

Önümüzdeki süreçte, kamuda harcama kontrolünün yapılacağına dikkat çeken Bakan Şimşek, tasarrufun ön planda olacağının altını çizdi. OVP’de yer alan yapısal reformlar ile ekonomide bir değişiklik gerçekleştirmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, başarıya giden yolda azimli, kararlı ve sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.

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