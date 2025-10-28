SEDDK Başkanı Menteş: Türk Devletleri Küresel Bir Insurtech Markası Kurabilir

Yayın Tarihi: 28.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 18:00
SEDDK Başkanı Davut Menteş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Insurtech Zirvesi'nde konuştu. Menteş, Türk sigorta sektörünün bilgi birikimi, genç insan kaynağı ve hızla gelişen dijital altyapı ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Menteş, teknolojinin sigorta sektöründeki stratejik rolüne dikkati çekti; fiyatlama, risk değerlemesi ve modelleme gibi sigortacılığın temel iş süreçlerinde teknolojinin belirleyici hale geldiğini vurguladı. Menteş, "Türk Dünyası sigortacıları, küresel ölçekte bir insurtech markası oluşturabilecek kaynaklara ve vizyona sahip. SEDDK olarak bu süreci her aşamasında desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji geliştirmenin yüksek maliyetler içerdiğine değinen Menteş, Türk Dünyası ülkeleri arasında kurulacak güçlü bir işbirliği ekosisteminin ölçek ekonomisi yaratacağını ve böylece maliyet avantajı sağlayarak daha sürdürülebilir teknolojik çözümler geliştirilebileceğini belirtti.

Menteş, teknoloji alanında hayata geçirilecek başarılı ortak projelerin yalnızca sigorta sektöründe değil, farklı ekonomik alanlarda da işbirliği kültürünü güçlendireceğini söyledi.

Zirve, Türk Devletleri arasında sigorta teknolojileri alanında ortak inovasyon ve dijitalleşme adımlarının güçlenmesi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi", sigorta sektörünün dijital dönüşümünde bölgesel işbirliği vizyonunu gündeme taşıdı. Zirveye katılan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş konuşma yaptı.

