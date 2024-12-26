SEDDK'dan İkinci El Araçlarda Trafik Sigortası Düzenlemesi

SEDDK'nın Yeni Düzenlemesi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ikinci el araç satış süreçlerini kolaylaştıran önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Artık, ikinci el araç satışı yapan işletmeler, işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini 30 güne kadar indirebilecek.

Yönetmeliğin Detayları

Bu değişiklik, SEDDK'nın "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik"sinde yapmış olduğu güncellemeyle birlikte geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelerin, akdedecekleri trafik sigortası sözleşmelerinde 30 gün süre kısıtlamasını uygulama yetkisi verir.

Bu yeni düzenlemenin, ikinci el araç satıcılarının işlemlerini hızlandırması ve alıcılar için daha esnek bir sigorta süreci sağlaması bekleniyor.