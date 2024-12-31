SEDDK'dan Sigorta Şirketlerine Teknik Karşılık Düzenlemesi

SEDDK, Sigorta ve Reasürans Şirketleri İçin Yeni Düzenlemeler Getirdi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketlerinin teknik karşılıklarına ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti. Bu düzenlemeler, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile hayata geçirildi.

Yeni Düzenlemenin İçeriği

Yönetmelik kapsamında, teknik karşılıkların hesaplanmasında dikkat edilmesi gereken bazı kriterler belirlendi. Tek bir arazi, arsa veya bina gibi düşünülebilecek yakınlıkta olan varlıkların değerinin brüt teknik karşılıkların %5’ini aşan kısmı, teknik karşılıklara karşılık olarak gösterilemeyecek.

Aynı zamanda, bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar ile müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ilişkin bazı sınırlandırmalar getirildi. BIST 30 endeksindeki pay senetlerinin brüt teknik karşılıkların %30'unu aşan kısmı, BIST 50 endeksindeki pay senetlerinin %20'sini aşan bölümü, BIST 100 endeksindeki pay senetlerinin %10'unu aşan kısmı ve diğer hisse senetlerinin %5'ini aşan bölümü, teknik karşılık olarak gösterilemeyecek.

Son olarak, girişim sermayesi yatırım fonu paylarının brüt teknik karşılıkların %2'sini aşan kısmının da teknik karşılıklara karşılık olarak gösterilmesi mümkün olmayacak.