SEDDK'dan Sigorta ve Reasürans Şirketlerine Sermaye Yeterliliği Düzenlemesi

Özet

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine dair yeni düzenlemeler yaptı. Yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Düzenlemeler Neler Getiriyor?

Yapılan değişiklikle beraber, şirketlerin aktif riski hesabında bazı hesap kalemlerinin risk ağırlıkları güncellendi. Örneğin, sigortacılık ve emeklilik faaliyetlerinden alacaklarda risk ağırlığı 0,250 olarak belirlendi.

Yönetmelikte ayrıca, emeklilik şirketlerinin saklayıcı şirketten alacakları ile kamu kurumlarından gelen alacakların risk ağırlıkları şöyle sıralandı:

0,005 – Saklayıcı şirketten alacaklar

– Saklayıcı şirketten alacaklar 0,050 – Kamu kurumları ve kuruluşlarından gelen alacaklar

Alacakların Vade Risk Ağırlıkları

Vade sürelerine göre belirlenen risk ağırlıkları ise şu şekilde düzenlendi:

1-90 Gün: 0,005

0,005 91-180 Gün: 0,015

0,015 181-270 Gün: 0,050

0,050 271-360 Gün: 0,120

0,120 360 Günden Fazla: 0,200

Sermaye Yeterliliği Aşamaları

Sermaye yeterliliği hesaplama dönemlerinde özsermaye/gerekli özsermaye oranı belirli aralıklara göre değerlendirilerek aşamalı uygulamalar devreye girecek:

%100 - %115: Öz değerlendirme yapılacak. Şirketin kendi raporunu Kuruma sunması gerekecek.

Öz değerlendirme yapılacak. Şirketin kendi raporunu Kuruma sunması gerekecek. %70 - %99,99: Tedbir alma aşaması başlayacak. Şirketin, 15 gün içinde bir plan sunması gerekecek.

Tedbir alma aşaması başlayacak. Şirketin, 15 gün içinde bir plan sunması gerekecek. %33 - %69,99: Acil tedbir alma aşaması geçerli olacak. Şirket, 10 gün içinde plan sunarak oranı artırmalıdır.

Acil tedbir alma aşaması geçerli olacak. Şirket, 10 gün içinde plan sunarak oranı artırmalıdır. %33'ün Altı: Müdahale aşaması geçerli olacak. Hükümler gereği derhal işlem yapılacak.

Bu kapsamda, sermaye yeterliliği sonuçlarının her üç ayda bir değerlendirilmesi bekleniyor. SEDDK, bu düzenlemelerle sektördeki finansal sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor.