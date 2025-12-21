Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı

Selendi'de tütün hasadı sona erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün hasadını tamamlayan üreticiler, ürünlerini satışa hazırlamak için kolileme mesaisine başladı. İlçe için hayati öneme sahip olan tütün üretiminde bir sezon daha tamamlanmış oldu.

10 aylık zorlu süreç tamamlandı

Şubat ayında fide dikimiyle başlayan 10 aylık zorlu süreç; çapa, kırım ve kurutma işlemlerinin ardından son aşamaya geldi. Kurutulan tütünler üreticiler tarafından itinayla kolileniyor ve sözleşme yapılan firmalara teslim edilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Üreticilerin beklentisi

Çanşa Mahallesi'nde kolileme yapan üretici Adem Yuca, tütünün bölge için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, 'Şubat ayından bu yana devam eden meşakkatli yolculuğumuzda son aşamaya geldik. Bizim tek geçim kaynağımız tütün. Bir yıllık rızkımızı bu üründen kazanıyoruz. Şu an fileli tütün sözleşme fiyatımız 250 TL. İnşallah emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alırız' dedi.

Yorucu sezonun ardından hazırlanan koliler, önümüzdeki günlerde alıcı firmalara teslim edilecek.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE TÜTÜN HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, ÜRÜNLERİNİ SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN KOLİLEME MESAİSİNE BAŞLADI.