DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.794.728,2 -0,49%

Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı

Manisa Selendi'de tütün hasadı tamamlandı; üreticiler 10 aylık sürecin ardından ürünleri kolileyip sözleşmeli firmalara teslim etmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:52
Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı

Selendi'de tütün hasadı sona erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün hasadını tamamlayan üreticiler, ürünlerini satışa hazırlamak için kolileme mesaisine başladı. İlçe için hayati öneme sahip olan tütün üretiminde bir sezon daha tamamlanmış oldu.

10 aylık zorlu süreç tamamlandı

Şubat ayında fide dikimiyle başlayan 10 aylık zorlu süreç; çapa, kırım ve kurutma işlemlerinin ardından son aşamaya geldi. Kurutulan tütünler üreticiler tarafından itinayla kolileniyor ve sözleşme yapılan firmalara teslim edilmek üzere hazır hale getiriliyor.

Üreticilerin beklentisi

Çanşa Mahallesi'nde kolileme yapan üretici Adem Yuca, tütünün bölge için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, 'Şubat ayından bu yana devam eden meşakkatli yolculuğumuzda son aşamaya geldik. Bizim tek geçim kaynağımız tütün. Bir yıllık rızkımızı bu üründen kazanıyoruz. Şu an fileli tütün sözleşme fiyatımız 250 TL. İnşallah emeğimizin ve alın terimizin karşılığını alırız' dedi.

Yorucu sezonun ardından hazırlanan koliler, önümüzdeki günlerde alıcı firmalara teslim edilecek.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE TÜTÜN HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, ÜRÜNLERİNİ SATIŞA HAZIR HALE...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE TÜTÜN HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, ÜRÜNLERİNİ SATIŞA HAZIR HALE GETİRMEK İÇİN KOLİLEME MESAİSİNE BAŞLADI.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE TÜTÜN HASADINI TAMAMLAYAN ÜRETİCİLER, ÜRÜNLERİNİ SATIŞA HAZIR HALE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Kumcu 'Köyceğiz Portakalı' Hasadına Katıldı
2
Sultanbeyli'de 50 Bin Ton Kapasiteli Asfalt Tesisi Açıldı
3
Türkiye-Azerbaycan KEK 12. Dönem Toplantısı 22-23 Aralık’ta Bakü’de
4
Sarıgöl Barajlarında Kritik Su Düşüşü: Üreticiler Kuraklıktan Endişeli
5
Selendi'de Tütün Hasadı Sona Erdi, Kolileme Mesaisi Başladı
6
Bakan Yumaklı: LEADER Yaklaşımı'nda 156 Yerel Eylem Grubuna yüzde 100 hibe
7
Kırklareli'de Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli ve Üretim Planlaması Anlatıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025