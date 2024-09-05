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Sermaye Piyasası Kurulu, Durukan Şekerleme'nin Halka Arzını Onayladı

SPK, Durukan Şekerleme'nin halka arzını onayladı. Ayrıca birçok kuruluş için finansman başvuruları da kabul edildi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 22:04
Sermaye Piyasası Kurulu, Durukan Şekerleme'nin Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay vererek önemli bir adım attı. SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, şirketin pay başına halka arz fiyatı 17 lira olarak belirlenmiştir.

İlgili Başvuruların Kabulü

Kurum ayrıca, Vakıf Finansal Kiralama AŞ’nin 1,5 milyar lira, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri TAŞ’nın 650 milyon lira, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin ise 500 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurularını da onayladı.

Deniz Finansal Kiralama AŞ’nin 4 milyar lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin 500 milyon lira, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ’nin 2 milyar lira ve İş Faktoring AŞ’nin 11 milyar 590 milyon lira değerindeki borçlanma aracı ihracı talepleri de kabul edildi.

Yeni Girişim Sermayesi Fonu Kuruluyor

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Uranus Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna onay verilmiş olup, katılma paylarının ihracı için gerekli belge de onaylandı.

İdari Para Cezaları ve Suç Duyuruları

SPK, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 28.07.2023-31.07.2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, 5 kişiye toplamda 6 milyon 865 bin 366 lira idari para cezası uyguladı.

Buna ek olarak, 6362 sayılı kanun çerçevesinde 3 tüzel kişiye 692 bin 51 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, 3 internet sitesi ve 3 gerçek kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK, Türkiye'de yerleşik bireylere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirlenen 38 internet sitesi için erişim engelleme işlemleri başlatma kararı aldı.

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