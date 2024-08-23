Sermaye Piyasası Kurulu İki Şirketin Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzını onayladığını duyurdu. SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Özata'nın pay değeri 105 lira, Cem Zeytin'in pay değeri ise 15,30 lira olarak belirlenmiştir.

Bağış Sermaye Artırımı Onayları

SPK, birçok şirketin sermaye artırımı başvurularını da kabul etti. Pera Yatırım Holding AŞ için 855.360.000 lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ için 260.010.000 lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ için 189.525.416,90 lira ve Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ için 269.706.307,50 lira tutarında sermaye artırımı kabul edilmiştir.

Borçlanma Araçları İhracı

Ek olarak, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 1 milyar lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ 1,67 milyar lira, Creditwest Faktoring AŞ 100 milyon lira, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ 1,5 milyar lira ve QNB Finans Faktoring AŞ 600 milyon lira tutarındaki borçlanma araçlarının ihracı için onay almıştır.

Yeni Fon Onayları

Pasha Yatırım Bankası’nın Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu, TMKŞ Zip Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu ve D Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı da onaylanmıştır.

Suç Duyuruları ve Erişim Engellemeleri

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak iki kişinin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, ADESE payları ile ilgili bir kişi hakkında borsa ve benzeri piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiştir.

SPK, Türkiye'de bulunan kişilere internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 29 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.