Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sermaye Piyasası Kurulu İki Şirketin Halka Arzını Onayladı

SPK, Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzını onaylarken birçok şirketin sermaye artırımlarını kabul etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 23:00
Sermaye Piyasası Kurulu İki Şirketin Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin AŞ'nin ilk halka arzını onayladığını duyurdu. SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Özata'nın pay değeri 105 lira, Cem Zeytin'in pay değeri ise 15,30 lira olarak belirlenmiştir.

Bağış Sermaye Artırımı Onayları

SPK, birçok şirketin sermaye artırımı başvurularını da kabul etti. Pera Yatırım Holding AŞ için 855.360.000 lira, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ için 260.010.000 lira, Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ için 189.525.416,90 lira ve Pınar Süt Mamülleri Sanayii AŞ için 269.706.307,50 lira tutarında sermaye artırımı kabul edilmiştir.

Borçlanma Araçları İhracı

Ek olarak, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 1 milyar lira, Sümer Varlık Yönetim AŞ 1,67 milyar lira, Creditwest Faktoring AŞ 100 milyon lira, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ 1,5 milyar lira ve QNB Finans Faktoring AŞ 600 milyon lira tutarındaki borçlanma araçlarının ihracı için onay almıştır.

Yeni Fon Onayları

Pasha Yatırım Bankası’nın Seyidoğlu Otomotiv Varlık Finansmanı Fonu, TMKŞ Zip Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu ve D Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı da onaylanmıştır.

Suç Duyuruları ve Erişim Engellemeleri

Adese Gayrimenkul Yatırım AŞ (ADESE) pay piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak iki kişinin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, ADESE payları ile ilgili bir kişi hakkında borsa ve benzeri piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı kararı verilmiştir.

SPK, Türkiye'de bulunan kişilere internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 29 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar vermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!