Seven Seas Voyager Bodrum Limanı'na 674 Turistle Demirledi

Panama bayraklı Seven Seas Voyager, 674 yolcu ve 447 personelle Bodrum Limanı'na demirledi; bazı turistler ören yerlerini ziyaret etti, gemi akşam Kuşadası'na hareket edecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:31
Panama bayraklı Seven Seas Voyager adlı kruvaziyer, 674 turistle Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

İstanköy (Kos) Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren gemi, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

Gemideki yolcu ve personel

Bodrum Limanı'na yanaştırılan gemide çoğu ABD'li olmak üzere 674 yolcu ve 447 personel bulunduğu öğrenildi.

Turistlerin etkinlikleri ve sonraki rota

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezip alışveriş yaptı.

Seven Seas Voyager, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek. Gemi, 206 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

